Cancer – kündigen neues Album „Shadow Gripped“ über Peaceville an

Die wieder vereinigten britischen Death Metal-Urgesteine CANCER haben mit „Shadow Gripped“ ein neues Album angekündigt. Das erste Album der Band aus Telford in 13 Jahren wird am 2. November über ihr neues Label Peaceville erscheinen, bei dem die Formation jüngst einen Vertrag unterschrieb.

CANCER waren ihrerzeit eine der ersten Death Metal-Bands aus England und konnten in den frühen 90er-Jahren mit ihren Alben „To The Gory End“ [1990] und „Death Shall Rise“ [1991] für Aufesehen sorgen. 30 Jahre nach ihrer Gründung kehrt die Truppe nun mit den beiden Gründungsmitgliedern John Walker und Ian Buchanan zurück.

Album VÖ: 02. November 2018

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. Down The Steps

02. Garrotte

03. Ballcutter

04. Organ Snatcher

05. The Infocidal

06. Half Man Half Beast

07. Crimes So Vile

08. Thou Shalt Kill

09. Shadow Gripped

10. Disposer

