Candlemass – veröffentlichen Video zu Song mit Toni Iommi

30.01.2018

Die schwedischen Doom Metal-Legenden CANDLEMASS haben mit „Astorolus – The Great Octopus“ einen neuen Song mitsamt Video veröffentlicht. Die Nummer, in der BLACK SABBATH-Gitarrist Toni Iommi als Gastmusiker auftaucht, kommt von ihrem neuen Album „The Door To Doom“, auf dem ihr zurückgekehrter Sänger Johan Längqvist zu hören sein wird und das am 22. Februar 2019 über Napalm Records erscheinen wird.

CANDLEMASS-Bandkopf Leif Edling über die Zusammenarbeit: „Wir fühlen uns überaus geehrt, dass Tony Iommi zugesagt hat, das Solo in ‚Astorolus‘ zu spielen. Wir haben den Song an sein Management geschickt und zu unser aller Überraschung hat der Meister sich bereit erklärt, seine mächtige SG für diese Nummer singen zu lassen! Für mich persönlich ist das die Erfüllung eines Traums. Tony war immer mein Held und mein Vorbild, wenn es um die harte Musik ging und zu hören, dass ihm die Nummer gefällt und er gerne etwas dazu beitragen würde, schickte meinen Rücken freudige Schauer hinunter.“

Album VÖ: 22. Februar 2019

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. Splendor Demon Majesty

02. Under The Ocean

03. Astorolus – The Great Octopus [Feat. Tony Iommi]

04. Bridge Of The Blind

05. Death’s Wheel

06. Black Trinity

07. House Of Doom

08. The Omega Circle

Line-Up

Johan Längqvist – Vocals

Mats „Mappe“ Björkman – Guitars

Lars „Lasse“ Johansson – Guitars

Leif Edling – Bass

Jan Lindh – Drums

Foto: Anders Pålsson