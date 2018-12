Carnal Forge – geben neuen Song „Reforged“ mit Lyric-Video frei

28.12.2018

Die schwedischen Thrash Metaller CARNAL FORGE haben mit „Reforged“ einen brandneuen Song mitsamt Lyric-Video veröffentlicht. Die Nummer kommt von ihrem neuen Album „Gun To Mouth Salvation“, das am 25. Januar 2019 über ViciSolum Productions in die Läden kommen soll. Hier die Nummer:

Gitarrist Jari Kuusisto erklärt: „Ich habe CARNAL FORGE nach unserem letzten Album ‚Testify For My Victims‘ verlassen, weil ich keine Lust mehr auf den Bandalltag und die Musikindustrie hatte. Es dauerte einige Jahre, aber CARNAL FORGE haben mir gefehlt also habe ich 2013 mit meinem Bruder Petri gesprochen und Lars angerufen und einfach gesagt: ‚Lasst es und durchziehen!‘ Darauf hatten sie seit unserem Ruhestand gewartet, also waren sie sofort dabei.“

Album VÖ: 25. Januar 2019

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. Parasites

02. Reforged

03. Aftermath

04. Endless War

05. Bound In Flames

06. King Chaos

07. The Order

08. Hellride

09. State Of Pain

10. Sin Feast Paradise

11. The Stench

Line-Up

Tommie Wahlberg – Vocals

Petri Kuusisto – Lead Guitar

Jari Kuusisto – Rhythm Guitar

Lars Lindén – Bass

Lawrence Dinamarca – Drums

Foto: Carnal Forge