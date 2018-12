Carnifex – haben neue EP „Bury Me In Blasphemy“ veröffentlicht

09.12.2018

Die aus dem kalifornischen San Diego stammende Symphonic Deathcore-Band CARNIFEX hat mit „Bury Me In Blasphemy“ eine neue EP veröffentlicht. Der Titeltrack der von Jason Suecof [u.a. DEATH ANGEL, CHELSEA GRIN, JOB FOR A COWBOY] produzierten Platte kann nun inklusive Video genossen werden:

Bereits für ihr letztes Album „Slow Death“ arbeiteten CARNIFEX mit Jason Suecof zusammen und holten sich zudem die Hilfe von Co-Producer Mick Kenney [u.a. ANAAL NATHRAKH, BLEEDING THROUGH]. Den Mix übernahm Mark Lewis [u.a. THE BLACK DAHLIA MURDER, WHITECHAPEL, DEVILDRIVER, DEICIDE] in den floridianisch „Audiohammer Studios“.

Die EP enthält folgende Songs:

Tracklist

01. Bury Me In Blasphemy

02. Head Like A Hole [NINE INCH NAILS-Cover]

03. The Heretic Anthem [SLIPKNOT-Cover]

04. Head Like A Hole [GOST-Remix]

Foto: Carnifex