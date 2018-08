Cast The Stone – streamen komplette „Empyrean Atrophy“-EP

31.08.2018

Die U.S.-amerikanischen Black / Death Metaller CAST THE STONE, in deren Reihen u.a. Mitglieder von MISERY INDEX und CATTLE DECAPITATION aktiv sind, bieten derzeit ihre gesamte EP „Empyrean Atrophy“ als Stream an. Die CD ist zudem heute [31. August 2018] über Agonia Records erschienen.

Die neue CAST THE STONE-EP wurde von niemand Geringerem als dem Death Metal-Experten Dan Swanö produziert, der auch schon mit Bands wie KATATONIA, MERCILESS oder EDGE OF SANITY gearbeitet hat. Das Artwork zu „Empyrean Atrophy“ erhielt die Band von Gary Ronaldson [u.a. PRIMORDIAL, KREATOR, NAPALM DEATH].

Album VÖ: 31. August 2018

Die EP enthält folgende Songs:

Tracklist

01. As The Dead Lie

02. The Burning Horizon

03. Standing In The Shadows

04. A Plague Of Light

05. Empyrean Atrophy

06. Jesusatan

Foto: Cast The Stone