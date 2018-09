Cattle Decapitation – Raritäten-Sammlung „Medium Rarities“ kommt am 23. November

21.09.2018

Die Deathgrind-Veteranen CATTLE DECAPITATION haben die Veröffentlichung einer Demo- und Raritäten-Sammlung mit dem Titel „Medium Rarities“ angekündigt. Die 24 Songs umfassende Compilation soll am 23. November über ihr Label Metal Blade Records verfügbar gemacht werden.

CATTLE DECAPITATION-Frontmann Travis Ryan dazu: „‚Medium Rarities ist ein Projekt, dass wir vor etwa zehn Jahren gestartet haben und wir sind überglücklich, dass es endlich fertig ist! 2008 habe ich angefangen, Import-Bonustracks, Unveröffentlichtes und 7″-Songs für eine Raritätensammlung zusammenzustellen – ich habe sogar das Artwork von Wes Benscoter machen lassen, bis wir gemerkt haben, dass ein Song fehlt, den wir draufhaben wollen.“

„Unser Album ‚To Serve Man‘ hatte einen Bonustrack, für den Fall, dass wir es in Japan veröffentlichen würden, aber dazu ist es nie gekommen – und die Kopie des Songs, die der Band gehörte, schien für immer verloren gegangen zu sein. Wir hatten das Gefühl, dass so eine Sammlung ohne diesen Song irgendwie komisch wäre, also haben wir es erstmal auf Eis gelegt.“

„Heather Parsons von Metal Blade konnte den Track schließlich für uns auf irgendeiner uralten CD wiederfinden, die sich in den Archiven des Labels befand. Der Text tauchte ebenfalls wieder auf, also haben wir schnell alles anderen gemastert und für die Sammlung abgemischt.“

Album VÖ: 23. November 2018

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. Birth. Cancer. Death.

02. No Future

03. Chili Dispenser

04. The Recapitation Of Cattle

05. Thrombosis All-In

06. Turn On The Masters

07. Tripas De Pepe

08. Vino De Lo Sanguifero

09. Queso De Cabeza

10. Birth. Cancer. Death. [Unreleased Demo]

11. Diarrhea de Dahmer [Unreleased Demo]

12. Human Jerky [Unreleased Demo]

13. Thrombosis All-In [Unreleased Demo]

14. Colon Blo [Unreleased Demo]

15. Flesh-Eating Disease [Unreleased Demo]

16. Burnt To A Crisp

17. Sonny’s Burning

18. Rotting Children For Remote Viewing [Unreleased]

19. You People

20. World Full Of Idiots

21. An Exposition Of Insides

22. No Light And No Life

23. Cannibalistic Invasivorism

Foto: Cattle Decapitation