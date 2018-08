Cauldron – stellen neuen Song „No Longer“ vor

16.08.2018

Die kanadische Heavy Metal-Truppe CAULDRON hat mit „No Longer“ einen brandneuen Song ins Netz gestellt. Die Nummer wird sich auf ihrem kommenden Album befinden, das den Titel „New Gods“ tragen wird und 7. September über The Records in den Handel kommen soll.

Album VÖ: 07. September 2018

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. Prisoner Of The Past

02. Letting Go

03. No Longer

04. Save The Truth – Syracuse

05. Never Be Found

06. Drown

07. Together As None

08. Isolation

09. Last Request

Foto: Cauldron