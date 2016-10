Trackliste:

01. Show Me A Leader

02. The Writing Of The Wall

03. The Other Side

04. My Champion

05. Poison In Your Veins

06. Cradle To The Grave

07. Losing Patience

08. This Side Of Fate

09. You Will Be Remembered

10. Crows On A Wire

11. Twilight

12. Island Of Fools

13. The Last Hero



Line-Up:

Myles Kennedy - Vocals, Gitarre

Mark Tremonti - Gitarre

Brian Marshall - Bass

Scott Phillips - Drums