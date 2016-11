Trackliste:

01. The Nameless Dread

02. Depravity Favours The Bold

03. Hold Your Children Close And Pray For Oblivion

04. We Will Fucking Kill You

05. … So We Can Die Happy

06. In Flagrante Delicto

07. And You Will Beg For Our Secrets

08. Extravaganza!

09. On Being A Slave

10. The Great Spectator

11. Of Horror, And The Black Shawls

12. Powerslave [Bonustrack]

13. Man at C&A [Bonustrack] Spielzeit: 00:42:07



Line-Up:

David Hunt aka V.I.T.R.I.O.L – Vocals

Mick Kenney – Guitars, Bass, Programming