Aus Bergen und Umgebung kamen und kommen Unmengen legendärer Black Metal-Bands. Nein, ich zähle die jetzt nicht auf. Jedenfalls ist die Konkurrenz schon vor guten 20 Jahren groß gewesen für ANCIENT, die sich mit ihren ersten beiden Alben trotz Achtungserfolgen bestenfalls in den unteren Rängen der zweiten Black Metal-Liga etablieren konnten. Meinem Geschmack nach ist die Band mit allen vier Alben ab 1997 qualitativ sogar eher in die dritte Liga abgestiegen und erreichte mit der letzten Scheibe "Night Visit" von 2004 einen Grad an Schnarchnasigkeit, der nicht mehr feierlich war. Deshalb wird auch kaum ein Leser oder eine Leserin unter 25 die Band heute auch nur dem Namen nach kennen.



Nach allerhand Irrwegen ihres Chefdenkers Azazel (von obksur begründeten Auswanderungen in die USA und später nach Italien und Griechenland bis zu öffentlichen Konvertierungen zum Christentum war da alles dabei) sind ANCIENT seit ein paar Jahren wieder zurück auf dem Gleis. Einigermaßen jedenfalls. Neben Azazel und seinem langjährigen italienischen Kumpan Dhilorz an der Gitarre ist auch Drumlegende Nicholas Barker mit an Bord. Wäre ich ironisch oder fies, würde ich jetzt schreiben: Vor allem, um ANCIENTs Comeback Gewicht zu verleihen. Aber das bin ich ja nicht.



Ach so, ja. ANCIENT sind also zurück, mit neuem Album. Man darf sich fragen, wieso. Alte Männer, die sich nochmal wie 20 fühlen möchten und deshalb Black Metal spielen, gibt es genug. Das ist nur sinnvoll, wenn die Musik entsprechend großartig ist. "Back To The Land Of The Dead" versucht, sich anfangs alleine mit dem programmatischen Titel selbst aus dem Sumpf zu ziehen. Ein paar Tracks lang funktioniert das recht gut. Der selbstbetitelte Opener, "The Sempiternal Haze", "Beyond the Blood Moon" oder "The Empyrean Sword" sind relativ kernige, atmosphärische Songs ohne große Längen, die kompositorisch sicherlich an ANCIENTs beste Zeiten - also um 1995, 1996 - anknüpfen und dabei tatsächlich den Spagat zwischen Traditionsbewahrung und Modernisierung des Klangbilds schaffen. Das ist, wie auch die hohe Qualität der Produktion und Performance, zu einem großen Teil Nick Barker zu verdanken, der alle vorigen ANCIENT-Drummer gnadenlos an die Wand spielt. Was Azazel der Gitarre an Riffs entlockt, ist sicher keine große Kunst, aber das ist auch nicht, was den eher powerchordbasierten Stil der Band je ausgemacht hätte.



Etwa nach der ersten knappen halben Stunde beginnt "Back To The Land Of The Dead" aber seine Schwächen gnadenlos zu offenbaren. Da werden die Riffs redundant und beliebig, hier und da schleicht sich ein uninspirierter Death Metal-Einfluss ein, gähnend langweilig Standards werden bemüht ("The Ancient Disarray"), Akustikgeklimper soll die Stimmung ein wenig auflockern ("The Prodigal Years"), bleibt aber blass und aussagelos. Dieser Trend setzt sich eine halbe Stunde lang bis zu dem echt schlechten "The Spiral" fort, bis das zäh in die Länge gezogene, aber mit seinen Orgelklängen teils ganz hübsche "Petrified By Their End" einem größtenteils unnötigen Album ein Ende bereitet. Oder nein, doch nicht - nach über einer Stunde müssen ANCIENT mit "13 Candles" noch ein völlig glattgebügeltes und flairfreies BATHORY-Cover nachlegen.



Das ist absolut symptomatisch für das Treiben der Truppe. Die Band weiß vielleicht wirklich nicht, wann es genug ist. Wussten sie nie. Ihre Platten waren immer zu lang, nie über die ganze Spielzeit packend. Ihre Cover unterschritten immer knapp die Grenze des guten Geschmacks. Ihre Lyrics waren immer ein bisschen klischeehafter, als es ihnen gut getan hätte. Nun ist "Back To The Land Of The Dead" kein insgesamt schlechtes Album, aber eines, auf das die Szene nicht gewartet hat. Dafür hat sich die Erde in den letzten 12 oder 15 Jahren zu schnell weitergedreht und junge Bands hervorgebracht, die alte Säcke wie ANCIENT in jeder Hinsicht hinter sich lassen. Andererseits spricht ja nichts dagegen, das musikalische Hobby eines Mittvierzigers zu unterstützen, wenn man die Band immer schon mochte.