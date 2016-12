Hach, was war das für ein Statement von einem Debütalbum, das die Kanadier ANCIIENTS vor etwas mehr als drei Jahren von der Leine ließen. „Heart Of Oak“ hieß das gute Stück und es holte erfolgreich all diejenigen ab, die mit der Neuausrichtung von MASTODON nach deren großartigem „Crack The Skye“-Album nicht so viel anfangen konnten. Jetzt legen ANCIIENTS mit „Voice Of The Void“ nach und verzichten dabei glücklicherweise auf eine Neuausrichtung.



Vielmehr setzt das Quartett ziemlich genau da an, wo es zuletzt aufgehört hat. Nur während es beim letzten Mal erstmal recht dezent losging, bevor der Sturm losbrach, treten ANCIIENTS dieses Mal beim Opener „Following The Voice“ direkt das Gespedal mit aller Macht durch. Nach einer knapp siebenminütigen Achterbahnfahrt gönnt einem das folgende [und insgesamt noch vier Minuten längere] „Buried In Sand“ zunächst mal eine zwanzigsekündige Pause, bevor es wieder ordentlich zur Sache geht. Mehr noch als der Opener lebt das Stück vom charakteristischen Wechselgesang, der stets zwischen barschen Growls und hymnischen Clean-Vocals pendelt. Und auch die überaus gelungenen und immer wiederkehrenden, ruhigen Instrumentalpassagen verfehlen ihre Wirkung nicht. All das kennt man allerdings auch schon vom Debüt, inklusive der Songanzahl [neun], der ausschweifenden Songlängen [kein Song kommt unter fünfeinhalb Minuten ins Ziel] und dem kurzen Instrumental in der Mitte des Albums. Dementsprechend muss man dem Album attestieren, dass es relativ überraschungsarm ist – stören muss sich daran aber nun wirklich niemand, denn das Gebotene findet auf extrem hohem Niveau statt und dürfte wirklich jeden zufriedenstellen, der bereits am Debüt Gefallen fand und/oder eben das bereits mehrfach zitierte MASTODON-Album schätzt.



Es wäre ANCIIENTS wirklich zu wünschen, dass ihnen künftig eine höhere Aufmerksamkeit zuteilwird. Nach dem sensationellen „Heart Of Oak“ haben sie mit dem Nachfolger „Voice Of The Void“ ein Album am Start, das kaum weniger zu überzeugen weiß. Vielleicht wäre eine Tour im Vorprogramm einer stilistisch ähnlich gelagerten, größeren Band der Schlüssel zum Glück. In jedem Fall ist es schade, wenn derart tolle [wenngleich natürlich gewiss nicht massentaugliche] Musik nur einem ganz kleinen Kreis Auserwählter vorbehalten bleibt.