Die niederländischen Feinschmecker von ANTROPOMORPHIA erklären allen Liebhabern fleischlicher Gelüste und Spezereien aus dem Folterkeller erneut, wo der Grunzfrosch die Eiterlocken hat.



Irgendwelchen Trends oder Strömungen hechelt man auch auf der neuesten Schlachtplatte nicht hinterher. Kein Wunder. Wer schon seit 28 Jahren der todbringenden Rumpelei – mit Unterbrechungen – die Treue hält, der ist schlicht unbelehrbar. Und das im besten Sinne. Völlig Old School konzentriert man sich auf eingängige Riffs und Melodien, die immer wieder die seligen Neunziger heraufbeschwören (hört euch nur mal den Titeltrack an), allerdings durch den Breitwand-Sound schnell klarmachen, in welcher Zeit man sich tatsächlich befindet. Dabei schielt man stilistisch immer eher in Richtung Skandinavien als über den großen Teich.

Grundsätzlich hat das Charme und geht gut nach vorne los. Vor allem Stücke wie „Murmur Ov The Dead“, das rhythmisch variabler und mit tollen Licks ausgestattet ist, oder der schmissige siebeneinhalbminütige Stampfer „Crown Of The Dead“ - mit lasziven Chören - lassen aufhorchen. Auch das mit leichten AMON AMARTH-Vibes ausgestatteten „The Blistering Splendour Ov Darkness“ hat seine Momente. Die Jungs wissen einfach, wie man knackige und effektive Death Metal Songs schreibt und spielen ihre Erfahrung auf diesem Gebiet mühelos aus. Hier wird nirgendwo gefrickelt oder gebreakt, wenn es nicht wirklich Sinn macht. Es geht ausschließlich um morbide Chatchiness und pure Energie.



Insgesamt ist „Sermon Ov Wrath“ zwar kein alles wegblasender Geniestreich, aber immer noch ein richtig gutes Death Metal Album, das man gerne auflegt, wenn man einfach mal wieder Lust auf die unverfälschte Abschädelkunst bekommt. Eben vertonte Altersweisheit, die Spaß macht.