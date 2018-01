Trackliste:

01. Audrevolution

02. This Is War

03. Blackout

04. This One

05. Midnight Man

06. Light Your Way

07. California

08. Satellite

09. Naysayer

10. Rose Alley

Spielzeit: 00:43:43



Line-Up:

Torkjell “Toschie” Rød – Vocals

Arve Isdal – Guitar

Thomas Tofthagen – Guitar

Espen Lien – Bass

Kjetil Greve – Drums