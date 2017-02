Die französischen Brutalo-Deather BENIGHTED ballern uns mit „Necrobreed“ den Nachfolger zu „Carnivore Sublime“ [2014] und somit ihr achtes Studioalbum um die Ohren – und wie!



Großartig hat sich zwar nichts geändert – mal davon abgesehen, dass sich das Personalkarussell erneut kräftig gedreht hat und nun z.B. Drummer Romain Goulon [NECROPHAGIST] mit an Bord ist –, aber das war auch überhaupt nicht nötig. BENIGHTED schaffen es nämlich wieder einmal sehr gut, wenn nicht vielleicht sogar besser denn je, abwechslungsreichen und brutalen Death Metal zu erschaffen, der ausgezeichnet produziert ist und vor technischen Kabinettstückchen nur so strotzt, aber dennoch nie in deplatzierte Frickeleien ausartet. Dafür wissen die fünf Franzosen aus St. Etienne über die gesamte Albumlänge hinweg mit schlüssigen und vielschichtigen Songs zu punkten, die zusätzlich von den sehr variablen Growls – inklusive diesmal sparsam eingesetzten Pig Squeals – von Shouter Julien Truchan profitieren. Zusätzlich hat man noch einige Gastsänger an Land gezogen [z.B. Trevor Strnad von THE BLACK DAHLIA MURDER und Arno von BLACK BOMB A], die zwar nicht unbedingt nötig gewesen wären, aber die ganze Geschichte prima abrunden. Hinzu kommt in bewährter Weise wieder ein abgefahrenes Konzept über menschliche und vor allem psychische Abgründe, das wiederum die Eigenständigkeit von BENIGHTED, und zwar auch über die Musik an sich hinaus, unterstreicht.



Kurzum: Irgendwo zwischen Brutal Death, melodischen Einschüben/exzellenten Soli, Grindcore und Blast Beats, ein bisschen Hardcore und ganz viel Gespür für gute Songs haben sich BENIGHTED schon längst ihre eigene kleine Nische gesichert, die sie mit „Necrobreed“ eindrucksvoll untermauern und gleichzeitig mit pfiffigem Blick über den Tellerrand noch weiter ausbauen. Auf „Necrobreed“ gibt es somit keinen einzigen schwachen Song – will heißen: Pflichtkauf für alle Freunde extremer Klänge! Saustarkes Album und verdiente 6,5 Punkte!