BETONTOD stehen unter Zugzwang. Spätestens nach ihrem Chart-Smasher „Traum von Freiheit“ sind Eule & Co. nicht mehr in der Lage unter dem Radar der Industrie vor sich hin zu werkeln und ein paar Underground-Hits zu fabrizieren.



Das wird mit „Revolution“ mehr als deutlich. Noch fetter ist die Produktion. Noch mehr Metal hält Einzug in die Punk-Rohbauten der Songs. Noch mehr MAIDEN-Licks veredeln eigentlich stumpfe Mitgröl-Nummern. Natürlich bewegt man sich auch textlich stets auf dem schmalen Grat zwischen „Ihr gegen uns – ONKELZ-Pathos“, Freundschaftsbekundungen, Anti-Rechts-Statements und lustigen Geschichten wie „Ich nehme dich mit“, in denen man episch den Achtzigern huldigt. Der Titelsong geht problemlos als Nachfolger der Wasserwerfer-Romantik-Hymne „Traum von Freiheit“ durch. Eingängigkeit und Breitband-Sound sind klare Indizien für ein von vorne bis hinten gut durchkalkuliertes Produkt.

All das will ich den Rheinbergern nicht ankreiden. Von mir aus muss kein Musiker, der durch professionelle Veröffentlichungen das Spiel unserer Wohlstandsgesellschaft dankbar mitspielt, einen auf Rebell gegen eben diese Form des Lebens machen. Rebellion entsteht anders und woanders. Darum geht’s bei Betontod nicht. Sie machen Musik, die vielen gefällt – auch ihnen. Und wer dann noch einige der durchaus sinnvollen Botschaften leichter aufnehmen kann – bitteschön. Was man der Band allerdings ein wenig übel nehmen kann, ist die Vorhersehbarkeit ihrer Produktionen. Hier wird eine einmal etablierte Erfolgsformel noch ein wenig weitergedreht, anstatt auch mal aufregendes Neuland zu betreten. Das ist am Ende eben etwas wenig.



Aber all das täuscht nicht darüber hinweg, dass wir es grundsätzlich mit einer formidablen Scheiblette voller Hits zu tun haben, die irgendwo zwischen Punk und Metal andockt und den Zeitgeist auf ihrer Seite hat.