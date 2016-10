Mit einem beschwörenden Intro-Auftakt beginnt die neueste und endlich wieder abendfüllende BRUJERIA-Attacke, bevor der Sturm losbricht.



Na ja, zumindest theoretisch. Denn ausgerechnet der eröffnende Titelsong entpuppt sich als wenig begeisterndes, weil arg verstocktes Rhythmus-Ungetüm, das zunächst verdaut werden muss, aber zumindest einen griffigen Refrain besitzt. Dafür gibt’s mit dem anschließenden „No Aceptan Imitaciones“ ordentlich aufs Maul. Hier wird der Grindprügel ausgepackt und gütigst Hirnmasse perforiert. Und so geht’s weiter – stets zwischen SEPULTURA und HAEMORRHAGE hin und her pendelnd.

Die Riffs sind sicherlich okay, der nach Schweiß und Tijuana-Spelunke schmeckende Sound lecker ursprünglich und die Vocals wie immer großartig. Und dennoch ist aus der Mucke ein wenig die Luft raus. Wenn man, wie beispielsweise in „Satongo“ das Gaspedal bis zum Bodenblech durchtritt und dann irgendwann mit dem raffinierten Break um die Ecke kommt, dann blitzt die Genialität der vertretenen Musiker auf. Aber leider haben sich auch diverse Füller auf die Scheibe geschlichen, sodass eine EP sicherlich mehr Sinn gemacht hätte. Das Riff in „Mexico Campeon“ hatte beispielsweise jede Kellercombo schon mal irgendwann im Programm. Anderen Stücken fehlt die Energie, die für diese Art Mucke zwingend erforderlich ist. Am Ende rettet sich das Album mit einem knappen „gut“ über die Zielgerade.



Vielleicht ist das nicht ganz fair, denn objektiv ist „Pocho Aztlan“ eine coole Scheibe geworden. Aber wenn man bedenkt, dass hier neben Brujo und seinen Brüll-Kumpels Shane Embury (NAPALM DEATH), Nicholas Barker (ANCIENT, LOCK UP) und Jeff Walker (CARCASS) die Instrumental-Fraktion stellen, dann erwarte ich einfach mehr vom vierten Longplayer in der 26-jährigen Band- oder besser Projektgeschichte.