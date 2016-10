Hetzen lässt man sich in Florida offensichtlich nicht: Fünf Jahre ist es her, dass die „Supergroup“ CHARRED WALLS OF THE DAMNED – angeführt vom ehemaligen DEATH-Drummer Richard Christy – mit „Cold Winds On Timeless Days“ ihr zweites Album veröffentlicht hat. Offenbar haben alle Beteiligten zwischen ihren sonstigen Verpflichtungen nun endlich wieder Zeit fürs Studio gefunden, denn mit dem nicht weniger sperrig betitelten „Creatures Watching Over The Dead“ hat die Band gerade ihre dritte Platte in den Handel gebracht.



Mit knapp über einer halben Stunde Spielzeit fällt „Creatures Watching Over The Dead“ - vor allem verglichen mit seinem fast doppelt so langem Vorgänger – für die Verhältnisse dieser Band ungewöhnlich kurz aus. Entsprechend sind die enthaltenen Nummern auch oft recht knapp gehalten und so findet sich hier sogar ein Song unterhalb der Drei-Minuten-Marke. Mit „My Eyes“ legen CHARRED WALLS OF THE DAMNED sogleich ziemlich thrashig los, allerdings schlägt die Nummer spätestens zum Refrain in die typisch erhabenen Melodiebögen, die man von dieser Band gewohnt ist, um und es zeigt sich, dass die Mannschaft um Drummer Richard Christy ihrem Stil weithin treu geblieben ist. Wie schon auf vorangegangenen Alben sind CHARRED WALLS OF THE DAMNED natürlich fest im modernen Heavy Metal – erinnert bisweilen an TRIVIUM – verankert, allerdings brechen sich auch auf „Creatures Watching Over The Dead“ immer wieder die sonstigen stilistischen Einflüsse der Beteiligten Bahn. So ist etwa „The Soulless“ von einem knüppelnden Maintiff geprägt, das auch jeder moderneren Death Metal-Kombo gut zu Gesicht stehen würde und in schönem Kontrast zum eingängigen Refrain steht. Es lässt sich also feststellen, dass CHARRED WALLS OF THE DAMNED auch auf Album Nummer Drei noch mit den gleichen Zutaten kochen, ihre Formel hier allerdings merklich verschlankt haben, was sich dann in stimmigen, wenngleich reichlich kompakten und damit verglichen mit früheren Veröffentlichungen auch gradlinigeren Nummern äußert. Songs wie das sehr kurze „Afterlife“ oder auch „Living In The Shadow Of Yesterday“ zeigen dabei, dass die Herren auch bei weniger ausgedehnten Kompositionen durchaus in der Lage sind, dichte Atmosphäre zu erzeugen und so liegt vor allem über diesen Stücken die charakteristische Kälte mit Hang zum Melancholischen, die man schon von den ersten beiden Alben der Band kennt. Auf der anderen Seite fallen Songs wie „As I Catch My Breath“ oder „Lies“ fast schon banal aus und legen nahe, dass es sich hier wohl eher um B-Seiten handelt. Die machen natürlich trotzdem Spaß und eines hat sich auch auf „Creatures Watching Over The Dead“ bestimmt nicht geändert: Das Schaffen von CHARRED WALLS OF THE DAMNED lebt nach wie vor in erster Linie von der Kombination aus Gitarrist Jason Suecof und Sänger Tim Owens und die ziehen hier wahrlich alle Register ihres Könnens. Während Mr. Suecof selbst in kürzeren Songs die schönsten Leadpassagen unterbringt, nutzt der Ripper den vollen Umfang seiner Stimme und bietet auf dieser Platte alles von Growl bis Scream und macht in „Reach Into The Light“ sogar den Painkiller. Obendrein wurde „Creatures Watching Over The Dead“ einmal mehr in druckvollen, zeitgemäßen Sound verpackt, für den sich erneut Jason Suecof in seinen „Audiohammer Studios“ verantwortlich zieht und das klingt einfach gut.



Es ist erfrischend, aber auch ein bisschen schade, dass CHARRED WALLS OF THE DAMNED nach einem Mammut-Album wie „Cold Winds Of Timeless Days“ nun eine eher kompakte Platte abgeliefert haben. Dennoch schafft es die Truppe aus Florida, auf „Creatures Watching Over The Dead“ sämtliche stilbildenden Elemente ihres Sounds unterzubringen und obendrein gibt es hier einen Tim Owens in Bestform zu hören. Nicht nur Fans der Band sondern auch von modernem Heavy Metal im Allgemeinen kommen hier voll auf ihre Kosten.