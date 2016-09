1970 kandidierte Hunter S. Thompson als Sheriff von Aspen und schlag im Zuge dessen vor, den Stadtnahmen zu "Fat City" zu ändern, um "greedheads, land-rapers and other human jackals" davon abzuhalten, aus dem Namen Aspen Kapital schlagen zu wollen. Die Wahl hat er übrigens nicht gewonnen.



Soweit zur Legende von Fat City. 46 Jahre später treten Crobot auf den Plan, um diese "Fat City" erneut aus der Taufe zu heben, aber dieses mal als ganzen Planeten: "It’s a place where all of the sleazeballs of the galaxy can go and be themselves without any regard for morals or anybody else’s well-being. On the last record, a lot of the themes were supernatural and took place on earth. This one goes intergalactic", so Sänger Brandon Yeagly.



"Welcome To Fat City" ist das gefürchtete zweite Album einer noch sehr jungen Band, die sich allerdings anhört, als wäre sie mit einer Zeitmaschine aus den 1970ern nach 2016 geschleudert worden, wo sie sich nur schwer zurechtfinden. Hier kracht's und rumpelt's an allen Ecken und Enden, alles klingt wie in der Garage hinter Mama's Haus aufgenommen - und das ist in allen Belangen bitte äußerst positiv gemeint! Während andere "Vintage-Bands" ständige davon reden, die Leidenschaft zurück in den Rock bringen sollte, reden CROBOT nicht lange um den heißen Brei herum, sondern schnallen sich ihre Instrumente um und legen einfach los: mit Leidenschaft, mit Gefühl und mit Spass.