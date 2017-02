Nun sind sie also bei Century Media gelandet, die Thüringer Burschen von DESERTED FEAR. Das kann man sicherlich als Erreichen der nächsten Sprosse auf der Karriereleiter bezeichnen. Wenn man dazu noch ein ziemlich gutes Machwerk wie „Dead Shores Rising“ abliefert, dann bleibt eigentlich nur, ein lapidares „Läuft bei denen!“ nachzuschieben. Was sich anhand der sauberen Chartplatzierung [#41 der deutschen Albumcharts] auch faktisch belegen lässt.



Doch Erfolgswelle hin oder her, was können wir denn von „Dead Shores Rising“ erwarten? Auch DESERTED FEAR ist eine Band, die nicht auf der Stelle tritt und sich konsequent weiter entwickelt. Das Trio ist sozusagen den Kinderschuhen entwachsen. Keine Sorge, hier kann von Anbiederei oder dergleichen keine Rede sein, obwohl man gerade in Sachen Sound zum ersten Album mächtig zugelegt hat. Kein Wunder, denn auch im Death Metal kann man Anno 2017 mit Garagenproduktionen keinen Blumenpott mehr gewinnen. Zumal die neuen Lieder an Dynamit rein gar nichts eingebüßt haben. Ganz im Gegenteil, Songs wie das fulminante „The Fall Of Leaden Skies“, die mit dezentem BOLT THROWER-Geruch versehene Abrissbirne „Face Our Destiny“ oder das am Ende platzierte, leicht ins Epische driftende „Carry On“ [kein MANOWAR-COVER!!!] kommen überzeugend und wuchtig aus den Boxen. Mixer Dan Swanö kennt sich in dem Genre eben aus und hat auch diesmal ein glückliches Händchen bewiesen.



Insgesamt liefern DESERTED FEAR also ein durch die Bank gutes und ausgewogenes Death Metal-Album ab. „Dead Shores Rising“ ist zwar kein Meilenstein in der Genre-Geschichte, aber die Band weiß genau, was sie tut und trifft mehr als einmal den Nerv der Fangemeinde. Empfehlen kann ich an dieser Stelle noch den [warum auch immer] als Bonustrack angebotenen Song “The Path Of Sorrow” empfehlen, bei dem AT THE GATES-Sänger Tompa Lindberg mit von der Partie ist.