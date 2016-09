Zwei Jahre sind es her, als Devin Townsend im Jahre 2014 „mal eben“ drei Alben veröffentlicht hat [das selbstbetitelte Space-Country-Ambient-Album unter dem Banner CASUALTIES OF COOL, sowie das Doppelalbum Z2, welches sich wiederum in DEVIN TOWNSEND „Dark Matters“ und DEVIN TOWNSEND PROJECT „Sky Blue“ aufsplittet]. Nun erscheint mit „Transcendence“ das neueste Machwerk des verrückten Professors aus Kanada. Allem voran sei gesagt, wer bisher mit Devin Townsends Mucke absolut nichts anfangen konnte, wird auch hiermit nicht glücklich. Weiterlesen zwecklos. Punkt. Doch nun zum Review. :)



Devin schafft in meinen Augen mit „Transcendence“ den wundersamen Spagat, sich gleichzeitig vor und zurück zu entwickeln. Zwar ist der Langspieler die logische Fortsetzung zu „Epicloud“ [2012] und „Sky Blue“ [2014], enthält aber parallel dazu auch wieder vermehrt Prog-Metal-Elemente der härteren Gangart, die dem Hörer z.B. beim über neun Minuten langen „Higher“ entgegenspringen. Auch ansonsten bietet die Langrille von epischen Ambiente in „From The Heart“ bis zur treibenden Hymne „Offer Your Light“ alles, was den Devin-Fan glücklich macht. Vielleicht rührt diese Vielschichtigkeit daher, dass die anderen Bandmitglieder diesmal mehr als je zuvor am Songwriting mitgewirkt haben. Dass Devin Townsend das Komponieren nach eigenen Angaben als Eigentherapie ansieht, merkt man am deutlichsten an seinem hohen Output. Alleine im Songwritingprozess für dieses Album hat er rund 60[!] Songs geschrieben, bevor die nötige Auslese begann. Neben der Standard-Variante ist „Transcendence“ für nur 3 Euronen mehr auch als Digipack inklusive einer Bonus-CD erhältlich, auf der sich weitere 11 neue Tracks befinden, also jede Menge „bang for the buck“, sozusagen.



Vorher abgeneigte Hörer wird er damit zwar nicht überzeugen, dazu polarisiert seine Musik einfach zu sehr, aber jedem Fan des Herrn Townsend sei dieses Album wärmstens empfohlen. Es spannt den Bogen über seine gesamte bisherige Karriere [STRAPPING YOUNG LAD vielleicht mal außen vor gelassen] und bietet so ein breites Spektrum an sehr gut komponierter und emotionaler Musik aus dem Townsend’schem Universum.