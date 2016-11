Die 2006 gegründete spanische Band DIABULUS IN MUSICA wirft in diesem tristen Monat November mit ihrem neuen Album „Dirge For The Archons“ um sich. Man durfte gespannt sein, ob die Iberer es diesmal schaffen würden, aus dem Schatten der ganz großen Helden dieses Genres NIGHTWISH oder EPICA heraus zu treten. Die Frage, ob das bereits ein Qualitätsmerkmal darstellen soll, ist natürlich berechtigt und spielt im Prinzip auch keine wirkliche Rolle.



Deshalb sei zu Beginn bereits darauf hingewiesen, dass DIABULUS IN MUSICA hier ein handwerklich einwandfreies Album hingelegt haben. Alles fügt sich nahtlos in ein Gesamtkunstwerk ein, welches keinem wirklich weh tut, allerdings auch keine fetten Bäume ausreisst. Zu Beginn geht es auf jeden Fall mit dem schnellen „Earthly Illusions“ ungewohnt offensiv ab. Ansonsten haben wir es mit handelsüblichem Symphonic-Metal zu tun, der sich vom dramaturgischen Aufbau her bisweilen schon an die finnischen NIGHTWISH orientiert. Höhepunkte sind für mich persönlich das wie ein mystischer Filmsoundtrack anmutende „A Speck In The Universe“, welches sich ruhig und wohl konstruiert aufbaut und der sehr angenehmen Stimme von Sängerin Zuberoa Aznárez den optimalen Freiraum gibt. Der Gesang ist ohnehin eine der großen Stärken dieser Band und genau das kommt in den eher ruhigen Passagen sehr gut zum Tragen. Dennoch ist und bleibt die Ballade „Bane“ ein eher unauffälliger Song und neben dem bombastisch aufgeblähtem „The Voice Of Your Dreams“ so etwas wie ein Lückenfüller.



Auch auf ihrem vierten Album umschiffen DIABULUS IN MUSICA im Großen und Ganzen gefährliche Klippen und Untiefen, sie halten sich gewissermaßen im sicheren Fahrwasser auf. „Dirge For The Archons“ ist weder spektakulär noch bahnbrechend. Sondern einfach nur ein angenehmes, schönes Symphonic-Metal Album, welches man immer mal wieder auflegen kann. Auch wenn man Personen zu Gast hat, die sich von Haus aus nicht unbedingt mit den harten Klängen anfreunden können.