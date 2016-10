Aus Oslo, Norwegen kommt ein neues Debütalbum zu uns herübergeschwappt. "Dreamarcher" heisst die Platte der gleichnamigen Band. Das Album ist dabei nur knappe 32 Minuten lang, aber lasst euch davon nicht täuschen, denn die fünf Songs haben es wirklich in sich.



Vom Grundgedanken her machen DREAMARCHER wohl Post Metal, aber mal wieder in einer sehr abgefahrenen und variantenreichen Version. Auf der einen Seite stehen viele rein instrumentelle und dabei sehr abwechslungsreiche Elemente im Vordergrund, auf der anderen Seite brilliert Dreamarcher mit einer Fülle von unterschiedlichen Gesangsstilen, die so ziemlich die meisten Styles abdecken, die man sich in diesem Segment vorstellen kann.

"Beat Them Hollow" kann man als eine Art Intro durchgehen lassen. Es beginnt klassisch doomig mit vereinzelten, minutenlang langgezogenen Powerchords. Dann wechselt es zu sehr melancholischem Picking, welches mit einem sehr überraschenden und ambientartigen Sprachsample unterlegt wird. Erst im letzten Teil kommt Gesang hinzu, nämlich Klargesang und Hardcore-ähnliche Screams, die gleichzeitig zusammen auftreten. Zum Abschluss wird eine MARS VOLTA-ähnliche hektische Rhythmusmaschine angeschmissen, die mit Black Metal und uftaufta zugespitzt wird. Alles klar? Das zweite Lied heisst "Impendig Doom", klingt aber dieses mal kaum nach Doom, sondern eher nach Indie und wieder wie MARS VOLTA und geht von der hohen Stimmlage her ganz grob in Richtung COHEED AND CAMBRIA, oder SPOCKS BEARD. Auch werden Assoziationen zu Vocodersounds oder CYNIC bei mir geweckt. Der Song ist eindeutig gesangsbetonter und ein wenig kompakter. Der positive Vibe wird mit rasenden, aber sehr kurzen ENSLAVED Attacken garniert, sowie mit elektronischen Fragmenten und "uuuuuh“ Background Vocals. Gefällt. "Burning The Remains" fetzt mit grandiosem Bass- und Gitarrengroove. Wieder Parts mit schnellen Drums und wie mir scheint leicht verfremdeter Stimme. Der vorletzte Track "Close Your Eyes" wartet mit nicht ganz so vielen Überraschungen auf. Eine Prise klassischer Rock und tiefere Growls runden das zuvor eingeführte Konzept weitgehend im Midtempobereich ab. "Shadows" beschließt das Album und knüpft ein wenig an die rhythmischen Elemente von "Burning The Remains" an. Progressivere und chaotischere Parts wechseln sich ab, stehen dabei aber immer in einer perfekten Symbiose mit dem cleanen Gesang. Am Ende gibt es noch eine schönes, schnelles und etwas hingerotzt wirkendes Gitarrensolo und eine SUNN-artige Dronephase, die ein wenig die Brücke zu den Introgitarren in "Beat Them Hollow" schlägt.



Das Debutalbum von DREAMARCHER ist mehr als gelungen, kann für sich stehen und weist eine hohe Eigenständigkeit auf. Die sich teils drastisch unterscheidenden Parts und Vocals bilden ein spannendes und gut konzipiertes, stets kohärentes Gebilde. Kontrast wird hier als Stilmittel bewusst eingesetzt und macht einen Großteil der Faszination des Albums aus. Vielleicht müssen DREAMARCHER allerdings noch ein wenig mehr auf den Punkt kommen in ihren Liedern um auf ganzer Linie zu begeistern.

Wer sich einen Eindruck von den Livequalitäten der Truppe machen möchte: Im Oktober sind DREAMARCHER auf Deutschlandtour.