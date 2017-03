Mit „Funeral Twilight“ bringen die Melodic/Technical Death Metaller von DREAMING DEAD ihr drittes Album in den Handel.



Erfreulicherweise hat sich nach langer Suche/Durststecke für die Band inzwischen mit Hammerheart Records aus dem niederländischen Maastricht ein [europäisches] Label gefunden, dass sich endlich ein [hammerhartes] Herz gefasst und den Los Angeles-Vierer um Mainwoman, Gitarristin und Sängerin Elizabeth Sandow gesignt hat, nachdem der Vorgänger, „Midnightmares“, noch von der Band selbst bzw. via Crowdfunding hatte veröffentlicht werden müssen.

Zwar hat sich das Bandkarussel um die beiden DREAMING DEAD-Konstanten, namentlich Frontfrau Elisabeth Sandow und Drummer Mike Caffell, erneut etwas gedreht, aber ihrem Stil und damit sich sind die Kalifornier treu geblieben, d.h. auch auf Album No. 3 herrscht eine gelungene Mischung aus technischem, aber melodischem Death, Black [furiose Soli und flirrende Leads bei „Beyond The Black Moon“] und Thrash Metal, nach wie vor einem homogenen, längst eigenständigen Amalgam aus [späten] DEATH, DISSECTION und [mittelalten] ARCH ENEMY nicht unähnlich. Erstmals finden Samples Verwendung [u.a. „No Masters, No Slaves“, „Remnants...“, „Buried“], sind mit "Remnants..." und "Unseeing" gleich zwei Instrumentals vertreten und im Vergleich zu den beiden Vorgängern, „Within One“ [von 2009 via Ibex Moon] und „Midnightmares“ [von 2012], scheint sich die jahrelange Ignoranz der Labels der Band ggü. in einer deutlich härteren Gangart bzw. derberen Kompositionen [„Buried“] kanalisiert zu haben, denn bereits der Opener, „Your Grave“, zockt diverse MORBID ANGEL-Gedächtnislicks im Blastbeattakt, bevor Mrs. Sandow zeigt, was sie an der Sechssaitigen immer noch drauf hat. Auch im Titeltrack, „Funeral Twilight“, klingt die Frontfrau trotz der Melodie-Parts deutlich angepisster als jemals zuvor, ähnlich wie auch bei „No Masters, No Slaves“ [mit ATHEIST-/CYNIC-Kante]. Das melancholisch-melodische „Remnants Of A Time Long Forgotten“ ist ein kurzer Flirt mit doomigen Strukturen, bevor „Widowed“ nachdrücklich die Death Metal-Sense schwingt bzw. Elisabeth Sandow zwar Gift und Galle speit, dabei aber auch nicht mit ihren charakteristischen Melodielinien geizt.

Anspieltipps neben dem Titeltrack auf jeden Fall: „Buried“, das von Harmonie-Leads bis unbarmherziger Blastbeat-Härte eigentlich sämtliche Soundschattierungen von DREAMING DEAD ebenso souverän wie repräsentativ darbietet.



Das atmosphärische Artwork stammt erneut von Cover-Künstler Travis Smith, der Sound ist gewohnt amtlich, nur die Spielzeit mit knapp 29 Minuten vielleicht etwas knapp bemessen.

Davon abgesehen ist „Funeral Twilight“ von DREAMING DEAD aber bereits jetzt [wieder mal] ein Anwärter für meine persönlichen Jahres-Top Ten und sollte jedem Aficionado differenzierter Death Metal-Klänge irgendwo zwischen einer der o.g. Koordinaten mehr als gut 'reinlaufen...