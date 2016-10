Etwas altes, Urweltliches tönt aus den Boxen. ESBEN AND THE WITCH, die ihre musikalische Karriere in Brighton begannen haben schon mit ihren letzten Alben bewiesen, dass sie zu Ausnahmekünstlern der Musiklandschaft gehören.



Simple, Schamanistische Drums und sphärische Gitarren leiten in „Sylvan“ ein und zeichnen ein apokalyptisches Bildnis einer Feuersbrunst, welche in der Mitte des Songs kulminiert, der darauf folgenden Stille und der brüchigen Wand zwischen physischer und spiritueller Welt. Die letzten Zeilen -Come with me to the place where the walls are weak- fordern auf, diese Zwischenwelt zu betreten. Es bleibt einem nichts anderes übrig, als der Band die Hand zu reichen und zu folgen. „Marking The Heart Of A Serpent“ beginnt finster und gipfelt in einem Klimax um danach tempodrosselnd aus diesem an ein Ritual erinnernden Song, heraus zu gleiten. „The Wolf`s Sun“ bietet eine gelungene Mischung der beiden vorherigen Songs, „The Reverist“ dagegen besticht durch seine ruhige Atmosphäre. Nach sieben Minuten erklingt dabei eins der besten Riffs die ich in so einem Zusammenhang jemals gehört habe. Ganz stark! Waren die alten Alben schon eine Klasse für sich, hat der atmosphärische Heavy/Okkult-Rock von ESBEN AND THE WITCH auf „Older Terrors“ seine Perfektion gefunden. ESBEN AND THE WITCH präsentieren hier vier Songs mit Überlänge, die trotz der konzeptionellen Ausrichtung mit der nötigen Eigenständigkeit auftrumpfen um auch als eigener Song zu funktionieren. Eine gelungene Produktion, mit dem nötigen Noise, rundet das Gesamtergebnis ab und gefällt mir besser als „A New Nature“.



ESBEN AND THE WITCH ist ein Album gelungen was zwingend in jedes CD-Regal gehört. Kein einziger Ausfall, bedrückende Atmosphäre und eine unglaubliche Eigenständigkeit. I've seen the older terrors, will you come with me? Diese Frage kann ich nur mit Ja beantworten und komme deshalb um die Höchstnote nicht herum.