Die Thüringer EWIGHEIM sind seit geraumer Zeit eine beständige Größe in der Szene der dunklen Künste. Das Trio Yantit [EISREGEN], Allen B. Konstanz und Schwadorf [beide THE VISION BLEAK] konnten mit ihren letzten beiden Langrillen „Bereue nichts“ und „Nachruf“ jeweils fünf Punkte abstauben. Die zum fünfzehnten Jubiläum heraus gebrachte „24/7“-Scheibe lassen wir dabei mal aussen vor.



„Schlaflieder“ heißt nun also das neue Werk der drei Herren. Als Gastmusiker holte man sich West [HÄMATOM] als Bassist ins Studio und Frau N. Feind [EISREGEN] steuert das Violinenspiel bei. Im Prinzip bleiben sie sich die Drei ihrem Stil treu und wer bislang mit EWIGHEIM konform geht, darf dies auch weiterhin gern tun. Wir haben es mit einer Platte zu tun, die mir sogar etwas vielseitiger erscheint als die oben genannten Werke. Dem obligatorischen NDH-Sound bei „Ein Stück näher“ lässt man mit „Dies ist der Preis“ den charmanten UNHEILIG-Touch folgen, allerdings mit wesentlich mehr Dampf unter dem Kessel. Mal versteht man es gekonnt, die für EWIGHEIM so typische düstere Theatralik umzusetzen und den Hörer auf die Reise mit zu nehmen wie zum Beispiel bei „Mondlied“ [LACRIMOSA lassen dezent grüßen], mal wirkt es doch etwas bieder und unscheinbar. So pendelt „Schlaflieder“ zwischen guten und dem Titel entsprechend weniger spektakulären Momenten hin und her. Gespickt mit ein paar richtig coolen, wenngleich auch nicht in die Schublade „Evergreen“ zu verbuchende Tracks wie das mit dezenten Dudstep-Einschüben garnierte „Wir, der Teufel und ich II“.



Mir persönlich gefallen die beiden Vorgängeralben weitesgehend einen Hauch besser, der Quervergleich bleibt diesmal nicht aus. Dennoch kann und darf man „Schlaflieder“ keinesfalls banal vom Tisch fegen. Songs wie „Schlaflieder“ und „Dies ist der Preis“ zeigen eindrucksvoll, dass EWIGHEIM ihr Pulver ganz und gar nicht verschossen haben.