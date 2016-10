Den Schwabachern FREITOD merkte man mit ihrem Debut „Regenjahre“ durchaus schon ihr Bestreben nach Eigenständigkeit an, scheiterten meiner Meinung nach aber am Mangel an guten Songs und deutlich zu kitschiger Herangehensweise. Vier Jahre nach der Veröffentlichung von „Regenjahre“ melden sich FREITOD nun also mit „Der unsichtbare Begleiter“ zurück.



„Unter schwarzen Wolken“ zeigt dabei gleich drei, für dieses Album markante, Punkte. Erstens hat der Gesang von G. Eisenlauer einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht. Des Weiteren überzeugt die druckvolle Produktion und drittens ist dieser Song viel stärker als jeder Song des letzten Albums. Auch wenn „Die falsche Krankheit“ passagenweise etwas schneller zu Werke geht, „Der unsichtbare Begleiter“ etwas Tempo wieder raus nimmt, fehlt es zumindest dem Klargesang dabei an Abwechslung. Trotz des enormen Fortschritts, bleiben die Gesangsspuren über weite Strecken zu identisch. Hier ist noch viel Luft nach oben. Instrumental bleibt man alles in allem im Mid-Tempo angesiedelt, bemüht sich jedoch jedem Song eine eigene Dynamik zu spendieren. Mit „Zerrissen“ ist sogar ein richtiger Black Metal Song vertreten der gänzlich ohne Klargesang auskommt, zwar gekonnt zwischen Up- und Mid-Tempo wechselt dabei aber interessante Riffs vermissen lässt. Als direkten Ausgleich wird es bei „Die Zeit heilt keine Wunden“ wieder etwas ruhiger. „…und am Ende war das Nichts“ kombiniert noch einmal alle Stärken dieses Albums.



Musikalisch kann man das Ganze als eine Verbindung von ALCEST und KATATONIA vergleichen. Dabei wird man den Schwabachern jedoch nicht ganz gerecht, da es Ihnen mit „Der unsichtbare Begleiter“ gelungen ist eine eigene Nische zu finden. Man sollte jedoch Resistent gegen Kitsch sein, da FREITOD diese Grenze gerne überschreiten. Wenn man sich hiervon aber nicht abschrecken lässt bleibt alles in allem ein überdurchschnittliches bis gutes Album.