GASMAC GILMORE treiben schon seit fünfzehn Jahren ihr Unwesen in der Szene. Mit ihrem recht eigenwilligen Stilmix aus Ska, Polka und Indierock spielen die Österreicher zwar noch nicht in der ersten Liga und halten sich immer noch im Windschatten von RUSSKAJA auf, aber es hat den Anschein, als stünde der ganz große Wurf stets bevor.



Nun versuchen es GASMAC GILMORE erneut. Mittlerweile bei Sound To People gelandet, liefern sie ihr nächstes Album „Begnadet für das Schöne“ ab, welches erstmals komplett mit deutschen Texten gesegnet ist. Ja, das Album sprüht vor Charme, Spielwitz und eimerweise guter Laune. Und ja, das Hitpotential wird mit „Fantastisch“ und vor allem mit „Lieb dich, Baby“ ausgezeichnet abgerufen. Die Texte sind oft poetisch, dann wieder mit Augenzwinkern leicht ins Belanglose driftend, aber niemals richtig platt. Dennoch, so richtig amtlicher Hörspass will über die komplette Spieldauer nicht aufkommen. Besonders in der Mitte verliert sich das Album ein wenig in sich selbst. Manche Songs wollen einfach nicht im Kopf haften bleiben, obwohl GASMAC GILMORE alles versuchen, ihren so ganz eigenen Stil bis zur Perfektion durch zu zocken. Vielleicht auch gerade deshalb stehe ich der Platte in manchen Momenten etwas ambivalent gegenüber. Wer aber bis zum Ende durchhält, wird eben mit "lieb dich, Baby" und ganz besonders mit der Anti-Spiesser Hymne "Ich trage nicht Krawatte" belohnt.



Insgesamt gesehen ist „Begnadet für das Schöne“ also weder ein Reinfall noch ein Überalbum geworden. Man kann es gepflegt nebenbei hören und mit den angesprochenen Gassenhauern punktet die Band auch mal auf der einen oder anderen Party. Der waschechte Metaller wird die Band vermutlich meiden wie der Teufel das Weihwasser. Zumal die biederen Gestalten auf dem Cover den Eindruck ohnehin verstärken, auch wenn dabei ein großer Brocken Ironie mitschwingen mag. Aber wer abseits der ganz harten Musik mal etwas tanzbaren Indierock auflegen möchte, der mit vielen Facetten dienen kann [Ska, Kiezmer, Russendisko, hier und dort auch orientalische Einflüsse], darf sich GASMAC GILMORE ruhig mal zu Gemüte führen.