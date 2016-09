Da fällt mir zu Beginn eine kurze Geschichte ein, die sich im nasskalten Februar 1990 in einer Hamburger Rockkneipe zugetragen hat: Am Nebentisch lümmelt sich eine mir bis dato unbekannte Band herum. Als Lichtgestalt deutlich erkennbar Ex-HELLOWEEN Gitarrist Kai Hansen, der [so vermutete ich seinerzeit] mit seiner neuen Truppe etwas auszubrüten schien. Und richtig, nur kurze Zeit später erscheint das GAMMA RAY-Debüt „Heading For Tomorrow“.



Sicher nur eine Momentaufnahme in der über dreißig Jahre andauernden Präsenz des „Hamburger Jung“ Kai Hansen, der nun zusammen mit Eike Freese im Chamäleon Studio seine erste Solo-Platte zusammen geschustert hat, die es durchaus in sich hat. Mal abgesehen davon, dass auf diesem Werk haufenweise Gastmusiker inklusive ehemaliger Mitstreiter involviert sind [eine genaue Aufzählung erspare ich mir an dieser Stelle, denn die Namen finden sich unten hinter den jeweiligen Songtiteln], ist eine andere Randbemerkung zunächst eine Erwähnung wert. Kai Hansen spendete den ersten Plattenfirmen-Vorschuss an die Wacken Foundation, um damit jungen Musikern ein wenig Antrieb zu geben. Was aber bietet dieses vorliegende Album neben dieser absolut lobenswerten Geste nun aber musikalisch? Es trägt zwar jede Nummer die Handschrift eines Kai Hansen, das sollte wohl kaum jemanden verwundern. Dennoch erwartet den Hörer keineswegs irgendwelche abgetragenen GAMMA RAY oder HELLOWEEN-Songs. Hier geht es nämlich straight zur Sache, man wird eher an Bands wie ACCEPT oder GRAVE DIGGER erinnert als an Hansens eigentliche Brötchengeber. Einen Song möchte ich herausgreifen, und zwar „Enemys Of Fun“, welches gemeinsam mit Piet Sielck [IRON SAVIOR] sowie dem ehemaligen Weggefährten Ralf Scheepers [PRIMAL FEAR] mächtig stampfend aus den Boxen daher fetzt und für Dauergrinsen sorgt. Neben dem Up-Tempo Kracher „Born Free“, wo sich dann doch Hansens Wurzeln offenbaren, der absolute Hinhörer auf dieser Platte. HANSEN & FRIENDS heißt das Projekt. Wohl dem, der solche Freunde hat, kann man da nur sagen. Im Einzelnen sind das übrigens Eike Freese selbst, der als Gitarrist angeheuert wurde, am Bass gesellt sich HEAVEN SHALL BURN-Klampfer Alex Dietz dazu und an den Drums sitzt Daniel Wilding von CARCASS.



Solch ein Soloalbum kann und darf man ja mal machen. Und wenn die Geschichte so intensiv und mit viel Gespür für feinfühlige Headbangerei dargeboten wird, lohnt sich „XXX Three Decades in Metal“ allemal. Es sei denn, man möchte partout GAMMA RAY-Stoff serviert bekommen. Dann bitteschön, kauft man halt GAMMA RAY. Kai Hansen jedenfalls konnte seine Freunde einladen und sich hier mal so richtig austoben. Das Ergebnis kann durchweg überzeugen, auch wenn man zu keiner Sekunde das Gefühl hat, die allerneueste Erfindung „seit es Musik gibt“ vorgesetzt zu bekommen. Im Gegenteil, gradliniger Heavy Metal, mit dem der Hamburger so manchem Metalhead eine Freude bereiten dürfte.