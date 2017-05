Lange war es still um HARVESTMAN, das experimentelle Projekt von NEUROSIS-Gitarrist Steve Von Till. Kein Wunder, denn schließlich ist der Sänger und Gitarrist mit seiner Hauptband ziemlich eingespannt und hat mit seinem Solo-Projekt STEVE VON TILL noch ein weiteres Eisen im Feuer. Nun erscheint jedoch Album Nummer vier von HARVESTMAN: „Music For Megaliths“.



Dabei setzen HARVESTMAN, im Grunde bestehend aus Steve Von Till sowie einigen wenigen ausgewählten Gastmusikern [z.B. NEUROSIS-Kumpel Jason Roeder am Schlagzeug bei „Levitation“], weiterhin auf experimentelle, teils psychedelische, wabernde Sounds, die sich viel Zeit lassen, aber auch beim Hörer einiges an Zeit erfordern. Hier wird mal mit Verfremdungen gearbeitet, dort bestimmen Drone-Elemente das Geschehen, im wunderschönen Opener „The Forest Is Our Temple“ wiederum kommt eine Drehleier zum Zuge, oder es wird einfach nur eine ruhige Akustikgitarre eingesetzt, sodass ein ruhiger, nahezu meditativer Fluss entsteht, der primär auf der Wiederholung, Manipulation und Modulation von Klängen beruht. Der charismatische Gesang von Steve Von Till kommt dafür auf „Music For Megaliths“ nur äußerst selten zum Zuge, d.h. in „Levitation“ und „White Horse“, wobei das aber sicherlich Absicht ist, denn HARVESTMAN waren wie gesagt schon immer eher experimentell und minimalistisch unterwegs – mit offensichtlichen Querverweisen auf z.B. den keltischen Kulturkreis.



Wer die Vorgängeralben mochte und auch auf die Herangehensweise von Steve Von Till – egal bei welchem seiner Projekte – steht, wird von „Music For Megaliths“ sicher nicht enttäuscht sein und sich so oder so mit dem Album beschäftigen wollen. Alle anderen – und dazu gehören auch „reine“ NEUROSIS-Fans – sollten hingegen erst einmal reinhören.