Preisfrage: Können IMMOLATION überhaupt einen schlechten Ton aufnehmen? Die Antwort fällt keineswegs jedem Anhänger der New Yorker Death Metal-Urgesteine leicht. Denn obwohl sie ihren unverkennbaren Stil seit Ewigkeiten mit Hingabe pflegen, gibt es durchaus Leute, die auf den letzten beiden Scheiben Abnutzungserscheinungen festgestellt haben sollen.



Der Verfasser dieser Zeilen gehört nicht dazu – so viel sei vorab gesagt. Denn auch wenn sich „Kingdom Of Conspiracy“ in Sachen Sound und Songwriting so nah an „normalen“ Death Metal heranwagte wie kaum ein anderes IMMOLATION-Werk zuvor, so war es doch alleine aufgrund der wellenartigen Lava-Riffs zu jeder Sekunde klar identifizierbar. Mit „Atonement“ bleiben die Urväter klangtechnisch beim sehr transparenten Bild, das auf dem letzten Album vorherrschte, besuchen musikalisch aber wieder verstärkt Orte, die eher im Verborgenen liegen und nur über endlose Serpentinen oder durch dichte Urwaldpfade zu erreichen sind. Die Wiederverwendung des ursprünglichen Logos führt indes in die Irre. In Sachen Songwriting setzt man grundsätzlich den Weg fort, der seit „Close To A World Below“ verfolgt wird. Nur, dass man dieses Mal nicht mit der Tür ins Haus fällt. Schon der völlig psychotische Opener „The Distorting Light“ nimmt den Hörer mit auf eine wahre Achterbahnfahrt der Gefühle und Stimmungen. Im folgenden „When The Jackals Come“ erinnert die Melodieführung ein wenig an NILE, aber Rhythmik und Ross Dolans ultratiefes, aber mit einer berührenden dunklen Weisheit ausgestattetes Organ drücken der Nummer ebenfalls sofort den IMMO-Stempel auf.

Das Highlight des Albums findet sich in der Mitte mit dem fies daherkriechenden „Low“, das zeigt, welch finstere Urgewalt sich in der Langsamkeit verbergen kann. Eine Melodie, die im Hintergrund des Songs den Aufstand probt, die aber nie richtig ausbrechen kann, zwingt die Hörerschaft dauerhaft in den Bann dieser urbösen, zu Klang gewordenen Erhabenheit.

Das Schöne am Gesamtwerk „Atonement“ ist die für IMMOLATION typische emotionale Komplexität der Songs, die man auf so vielen verschiedenen Ebenen findet. Es gibt kaum eine andere Band, die es schafft, solch dynamische Sounds zu erschaffen. Das reißt mit und macht die Sache ewig spannend.



Es ist beängstigend, aber Fakt: IMMOLATION können einfach keine schwache Platte. „Atonement“ klingt frisch, mystisch, spirituell und inspirierend. Death Metal, der kein technisches Geschwurbel, kein plumpes Oldschool-Gebolze und kein Pseudo-Image braucht. IMMOLATION reagieren nicht, sie definieren. Und genauso das sollte eine Legende auch tun.