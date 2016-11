Es gibt Bands, die mit ihren jeweils neuen Veröffentlichungen eher ein bisweilen müdes, mehr oder weniger wohlwollendes Kopfnicken hervorrufen. IN FLAMES sind solch eine Band. Schon seit geraumer Zeit sorgen ihre aktuellen Scheiben nicht mehr für den ganz großen Aufschrei. Speziell das letzte, bei einem Majorlabel veröffentlichte „Siren Charms“, ließ doch erheblich viele Wünsche offen. Sollte es bei „Battles“ ebenso sein? Skepsis schien angebracht.



Aber manchmal kommt es eben anders, gewaltig anders noch dazu. IN FLAMES sind [wieder] bei Nuclear Blast, dort wo sie hingehören. Es sind nicht unbedingt nur die Songs an sich, die den Verfasser dieser Zeilen beeindrucken. Es ist die Art und Weise, wie sich diese schwedische Band an ihre „Eier“ erinnert und ein Werk abliefert, welches Freunde von solchen Hammerplatten wie „Whoracle“ und „Clayman“ Freudentränen in die Augen treibt. Klar bieten IN FLAMES Anno 2016 keinen [mittlerweile ohnehin mächtig angestaubten] Melodic Death Metal der ursprünglichen Art mehr ab, lediglich „Through My Eyes“ knallt geschwindigkeitstechnisch voll vor den Latz. Man konzentriert sich darauf, wieder Songs zu schreiben, die sowohl von der Machart als auch von der Produktion her lebendiger und nachhaltiger konstruiert sind als noch in den letzten Jahren. Selbst das hiermit als Popmusik gebrandmarkte „The Truth“ mit dem fast schon peinlichen „We are, we are“-Refrain und den elektronischen Soundeinschüben macht mächtig Spaß und ist sogar fast das Highlight einer Scheibe, die trotz intensiver Suche nach dem Haar in der Suppe kaum Schwächen aufweist. „Like Sand“ könnte ebenso gut von „Clayman“ stammen, während „Save Me“ eher ein Hit modernerer Prägung ist. Echtes Highlight ist für mich das siebenminütige „Wallflower“, ein Mauerblümchen unter den IN FLAMES-Stücken. Hier haben sich die Schweden weit aus dem Fenster gelehnt und ein atmosphärisch einwandfreies Epos geschaffen, welches mal wieder zeigt, dass IN FLAMES nicht mehr dem von ihnen mit gestalteten Trend hinterher laufen, sondern längst dabei sind, einen neuen zu gestalten.



Zudem konnte man einen neuen Drummer verpflichten, dies als Randbemerkung mal erwähnt. Wie auch immer, eine fast totgesagte Band taucht wieder auf und hinterlässt einen spürbar gelösten Eindruck. Als wären zentnerschwere Lasten von den Schultern gefallen, meistert die Band Vergangenheit und Gegenwart. „Battles“ mag synonym für die Schlacht von IN FLAMES gegen sich selbst stehen. Göteborgs Finest sind wieder da, so stark wie schon seit der Jahrtausendwende nicht mehr, da stehe ich zu.