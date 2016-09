Die Tiroler Skate-Thrash-Wüteriche, welche mit einer mehr als angenehmen holländischen Duftnote versehen sind, moshen sich auf ihrem zweiten Album in nicht einmal einer halben Stunde durch 15 Kurzeruptionen, denen allesamt schon nach wenigen Sekunden der sprichwörtliche Schalk im Nacken sitzt.



Musikalisch ist das natürlich wenig bis gar nicht innovativ, eine Abriss-Birne sondergleichen ist das kongenial betitelte „Moshburger“ aber dennoch geworden. Skate-Thrash, dazu noch herrlich Old-School vorgetragen, da purzeln natürlich zig Vergleiche mit Heroen aus der Vergangenheit aus einem heraus. Man darf hier ruhig D.R.I. nennen, der dauerkiffende Tulpenexport on Vocals namens Heavy Kevy ist in manchen Lagen einem John Connelly (NUCLEAR ASSAULT) bzw. einem Mike Muir (SUICIDAL TENDENCIES) gar nicht so unähnlich und wenn wir hier auch eine eher neuzeitliche Analogie anführen dürfen, dann wären wohl am ehesten MUNICIPAL WASTE zu nennen. Die eine, die alles überragende Parallele gibt es aber zu den wahren Göttern des Chaotic-Thrash der Mid To Late 80ies namens S.O.D. Ähnlich wie Lilker, Ian, Benante und Milano setzen INSANITY ALERT auf den Faktor Spaß ohne dabei auf durchdachte und ernsthafte Kompositionen im Dunstkreis des Hardcore, Punks und (Thrash) Metal zu vergessen. Logisch, dass sich auch die Tiroler Wüteriche selten bis nie in ausschweifende Songs verlieren, ein „Wake & Bake“ darf mit 166 Sekunden als Epic-Track des „Moshburgers“ in die Geschichte eingehen, ansonsten pendelt man sich plus/minus der 120 Sekundenmarke ein, kurz, knackig, aber immens treffsicher. Allein der Einstieg mit „Disco Demolition“ und den sensationellen Ohrwurm „Life's Too Short For Longboards“ weiß vollends zu überzeugen. Ebenso erwähnenswert das in 50 Sekunden rausgerotzte „Why Is David Guetta Still Alive?“ das brutal-schnelle „Gonna Rip Your Head Off“ oder die von der 2013er „Second Opinion“-EP bereits bekannten „Slimer’s Revenge“ und „March of the Mentally Ill“.



Freunde der Gang-Shouts sollten sich „Make Up Your Mind or Die“ unbedingt reinziehen, wobei hier generell gilt: Wer auf packenden, Punk/Hardcore-influenced Party Thrash abfährt, macht mit einer Portion „Moshburger“ generell wenig bis gar nichts falsch. Auch weil hier das Auge sprichwörtlich mitisst, das unglaubliche Cover-Artwork von Barf Comics schreit förmlich nach der Vinyl-Anschaffung.