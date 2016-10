Der Pressesheet begrüsst mit "Verehrte Geschmackskontrolleure!" und ist auf grauslich pinken - lachsfarbenen - Papier gedruckt. Soviel zum Geschmackskontrolleur: ich find lachsfarben grauslich und ich finde, ihr solltet das auch tun.



Zurück zum eigentlichen Geschäft: die rastlosen Japanischen Kampfhörspiele haben nach nicht mal einen Jahr Ruhepause (2015 wurde das grandiose Cover Album "Deutschland Von Vorne II" veröffentlicht) ihr erstes Album mit einem englischen Titel veröffentlicht: The Golden Anthropocene nennt sich das Stück, welches 20 Titel in knapp 42 Minuten verwurstet - aber ausgeladene, epische Spielzeiten waren der JaKa's nie so ihr Ding.

Durchaus ironisch ist der Albumtitel zu verstehen, bezeichnet das Anthropozän die "neueste" geochronologische Epoche, in der sich der Mensch zum wichtigsten Einflussfaktor auf alle Prozesse der Erde hochschwang.



Spielerisch und kompositorisch ist bei den JAPANISCHEN KAMPFHÖRSPIELEN alles gleich gut geblieben: präzise gespielter Deathgrind, der es einem alles andere als leicht macht, "The Golden Anthropocene" nur mal so nebenbei zu hören. "Reiz-Reaktion-Automat" zeigt dem Hörer auch ohne Text den gestreckten Mittelfinger (diese Percussion!) und das fast schon epische "Tag 1 Nach Den Menschen" überrascht mit klassichen Heavy Metal Gitarren.

Die Texte kämpfen nach wie vor gegen alles, was westlich und vermeintlich gut ist: "Antisein" prangert in seinen 40 Sekunden Dauer alles an, was RTLII und Pro7 uns vormachen und bringt die Aussage der KAMPFHÖRSPIELE auf den kleinsten Punkt. In "Der Untergrund" bekommt auch ebenjener, meist so elitär agierender, sein Fett weg, während viele andere Songs mit ihren knappen, pointierten Aussagen als Vorlage für tätowierte Sinnsprüche dienen werden. Was für die JAPANISCHEN KAMPFHÖRSPIELE wohl das nächste gefundene Fressen sein wird.