Trackliste:

01. Everything Is Wrong

02. The Edge

03. Never Lock Back

04. Band-Aid On A Bullet Hole

05. Phantom Limb

06. The World Is Gonna Win

07. Nola

08. High Score

09. If You Only Knew

10. I´ll Find You

11. Tomorrow´s Chore

12. Freak

13. Let The Healing Begin Spielzeit: 01:07:44



Line-Up:

Jeff Angell - Vocals, Gitarre

Benjamin Anderson - Keyboard, Bass

Joshua Fant - Drums