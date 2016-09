Opa Paule und Tausendsassa Rogga gehen mit ihrem JOHANSSON & SPECKMANN-Projekt in die dritte abendfüllende Runde. Erneut unterstützt von Schlagwerker und Johansson-Spezi Brynjar Helgetun (u.a. THE GROTESQUERY, ex-RIPSBREADER, ex-DOWN AMONG THE DEAD MAN) röchelt sich der höchst ergraute Death Metal-Opa Paul Speckmann durch typisches Rogga Johansson-Riffing.



Was allerdings auffällt, wenn man jetzt das Debütwerk „Sulphur Skies“ (2013) bzw. das vorjährige „Mask of The Treacherous“ als Vergleichswerte herbeizieht: JOHANSSON & SPECKMANN gehen nicht nur aggressiver und auch schneller zu Werke, nein, gerade die Lead-Guitar-Arbeit von PAGANIZER-Gitarrist Kjetil Lynghaug hievt die insgesamt neun Songs von „Edge Of The Abyss“ qualitätsmäßig doch deutlich über seine beiden Vorgänger. Gerade super-eingängige Death-Smasher der Sorte „You've Stepped On A Dime“, „Turn It Around“ oder „The One They All Despised“ blühen in all ihrer Simplizität ob der eingestreuten, natürlich technisch über jeglichen Zweifel erhabenen, Leads geradezu auf. Als absolutes Highlight kristallisierte sich eindeutig „A Concept“ heraus, welches sich in manchen Phasen wie MOTÖRHEAD goes Death Metal anhört und eine gewisse Rotz’n’Roll-Attitüde definitiv nicht verleugnen kann. Schade nur, dass die Chose nach gerade einmal 33 Minuten schon wieder vorbei ist, aber auch da pendelt man sich genau zwischen dem Debüt-Album und „Mask of The Treacherous“ ein.



Sicher ist auch „Edge Of The Abyss“ jetzt nicht der death-metallische Urknall, aber absolut gediegene und somit auch hörenswerte Kost für Freunde und Liebhaber des minimal thrashig angehauchten Death Metals servieren die beiden Szene-Ikonen Rogga Johansson und Paul Speckmann auch auf ihrem dritten Werk.