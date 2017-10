Trackliste:

01. Rough Times 3:38

02. Into The Wormehole 4:17

03. Skeleton Blues 4:24

04. Die Baby Die 4:18

05. Vampires 4:48

06. Tribulation Nation 5:04

07. Words Of Evil 3:37

08. The Lost Child 5:52

09. You Found The Best in Me 4:58

10. A L'Ombre Du Temps 3:57 Spielzeit: 00:44:55



Line-Up:

Christoph ‘Lupus’ Lindemann - vocals & guitars

Christoph ‘Tiger’ Bartelt - drums

Simon ‘Dragon’ Bouteloup - bass