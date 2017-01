Damit wäre das Dreigestirn dann wieder komplett: Nachdem sowohl DESTRUCTION als auch SODOM bereits im vergangenen Jahr mit [überaus gelungenen] Alben um die Ecke gekommen sind, zieht zum Beginn des neuen Jahres mit KREATOR nun auch die dritte der wichtigsten einheimischen Thrash-Formationen nach. Mit „Gods Of Violence“ veröffentlichen die Herren aus Essen ihr zweites Album über den Heavy Metal-Global Player Nuclear Blast.



Der deutschen Thrash Metal-Szene geht es bekanntermaßen ziemlich gut, denn die in der Einleitung genannten Bands versorgen ihre Hörerschaft konstant mit hochwertiger Musik. Dass KREATOR dabei so etwas wie die Speerspitze der einheimischen Dreschflegel bilden, ist ebenfalls nicht neu, allerdings liefert „Gods Of Violence“ ein weiteres hervorragendes Beispiel dafür, dass die Essener ihre Kollegen stets im Hinblick auf technischen Anspruch, Komplexität und Songwriting übertreffen – dieser Vorsprung mag mal kleiner und mal größer sein, aber er ist unüberhörbar vorhanden. Schon das eröffnende „World War Now“ zeigt KREATOR dank ungestümem Hochgeschwindigkeits-Riffing, gänsehautverdächtiger Melodien und halsbrecherischer Leadgitarren von ihrer besten Seite. Gleichzeitig offenbart die Nummer, dass sich Mille Petrozza und seine Mitstreiter auf „Gods Of Violence“ einmal mehr neu erfinden konnten, denn die Nummer wartet mit einem gänzlich anderen Feeling auf als das Material von „Phantom Antichrist“. Auch „Lion With Eagle Wings“ zeigt durch sein unerwartetes Intro, dass den Herren die Experimentierfreude noch nicht abhanden gekommen ist und ein Song wie „Death Becomes My Light“ weiß mit stellenweise fast schon bluesigen Momenten zu überraschen. Da KREATOR seit ihrem „Neustart“ im Jahre 2001 stilistisch stets in grob die gleiche Richtung gegangen sind, vollzieht die Truppe natürlich auch hier keine absolute Kehrtwende, sondern oszilliert wie auch schon in der jüngeren Vergangenheit zwischen knallhartem Thrash Metal-Riffing und Eingängigkeit, wie sie auch aus dem klassischen Heavy Metal, vielleicht sogar Power Metal stammen könnte. Damit hat die Truppe schon vor langer Zeit manche Fans aus Anfangstagen verprellt, aber allen, die dieser Modernisierung des klassischen Teutonenthrashs aufgeschlossen gegenüberstehen, dürften Nummern wie „Satan Is Real“, „Totalitarian Terror“ oder das schwedisch angehauchte „Hail To The Hordes“ bestens gefallen. Und man muss KREATOR einfach lassen, dass es keine andere Thrash Metal-Band gibt, die derart intelligentes und doch wuchtiges Riffing so gekonnt mit Melodie und Hymne verbindet wie diese Jungs aus dem Ruhrpott. Auch auf „Gods Of Violence“ wandeln Herr Petrozza und seine Mitstreiter wieder derart trittsicher auf dem Grat zwischen Aggression und Erhabenheit, wie es in dieser Durchdachtheit einfach keiner anderen Band des Genres gelingt – das machen auch Nummern wie der Titetrack, das treibende „Army Of Storms“ oder „Side By Side“ mehr als deutlich. Und dann schaffen es KREATOR ja auch noch, von Album zu Album einen drauf zu setzen, weshalb „Gods Of Violence“ vermutlich mit den schönsten Leadgitarren aufwartet, die die Truppe bisher überhaupt zustande gebracht hat.



Vier Jahre nach ihrer letzten Platte kehren KREATOR mit „Gods Of Violence“ zurück und beweisen ein weiteres Mal, dass sie schlicht die größte deutsche Thrash Metal-Band sind. Auf ihrem neuesten Album liefern Mille Petrozza und seine Truppe Riffs aus Edelstahl und Melodien für Millionen, ohne dabei je die für ihr Genre gebotene Aggression aus den Augen zu verlieren. SODOM und DESTUCTION haben im vergangenen Jahr amtlich vorgelegt, aber KREATOR entscheiden das teutonische Thrash-Wettrüsten dank „Gods Of Violence“ erneut für sich.