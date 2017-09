Nachdem ihr langjähriger Gitarrist Alex Hilbert nach den Aufnahmen zu ihrer letzten Platte „The Heathen Dawn“ seinen Hut nahm, verpflichteten die französischen True Metaller LONEWOLF prompt den ELVENSTORM-Saitenhexer Michael Hellström. Der feiert seinen Studio-Einstand bei der Truppe aus dem malerischen Grenoble nun auf deren neuem Album „Raised On Metal“.



Dass die Franzosen mit einer gesunden Portion Metal aufgezogen wurden, ist auf ihrem neunten Album erneut unüberhörbar und auch aus welcher regionalen Küche ihre Diät bestand, wird beim Hören von „Raised On Metal“ schnell deutlich: Ab dem Opener „Unleash The Wolf“ geben sich LONEWOLF zweifelsohne hanseatisch geprägt und auch mit Stücken wie etwa dem Titeltrack oder „Extinction Of The Stars“ rangieren die Burschen irgendwo in der Schnittmenge von HELLOWEEN, RUNNING WILD und PARAGON. Der Gesang von Frontmann Jens Börner erinnert dabei eher an eine Kombination aus den Letztgenannten und GRAVE DIGGER und bleibt damit sicherlich gewöhnungsbedürftig, andererseits ist die Reibeisen-Röhre des Mannes ja auch ein Markenzeichen der Band und versprüht durchaus rauen Charme. Musikalisch wie technisch kann man LONEWOLF auf „Raised On Metal“ wie so oft jedoch absolut keinerlei Vorhaltungen machen. Erstens veredelt Neu-Gitarrist Michael Hellström schlicht jede Nummer auf dieser Platte durch gleichermaßen melodiöse wie technisch versierte Leadgitarren-Arbeit - insbesondere nachzuhören in „Skinless Smile“ - und zweitens zeigen sich die Herren hier trotz eindeutiger musikalischer Wurzeln überaus abwechslungsreich. Neben den bereits erwähnten Hochgeschwindigkeits-Brechern gibt es auf dieser Platte majestätische Stampfer wie den Fäusteschwinger „Through Fire, Ice And Blood“ und mit dem arschcoolen „Flight 19“ hätte die Band in den 80ern jedes Stadion ausverkauft. Das ist natürlich zu keiner Zeit sonderlich innovativ, kommt dafür aber stets absolut authentisch rüber und wird mit derart viel Spielfreude präsentiert, dass LONEWOLF ihre Hörerschaft auch mit dem offensichtlichsten Rock-Klischee noch mitreißen können. Die erwartungsgemäß hohe Klischee-Dichte von „Raised On Metal“ ist dabei übrigens mitnichten störend oder gar peinlich, sondern darf getrost als Grundvoraussetzung für die Glaubwürdigkeit eines Albums wie diesem angesehen werden.



Auf „Raised On Metal“ lassen LONEWOLF keinerlei Zweifel daran, wo sie musikalisch herkommen und gerade das macht den Charme dieser Band im Allgemeinen und dieses Albums im Speziellen aus: „Raised On Metal“ ist wahrer Heavy Metal von Metalheads für Metalheads – niemals originell, aber zu jeder Zeit ehrlich und handwerklich auf verdammt hohem Niveau.