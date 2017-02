Seit ihrem Neustart im Jahr 2011 legen die einheimischen True Metal-Krieger MAJESTY eine beachtliche Arbeitsmoral an den Tag und versorgten ihre Fans zuletzt in nur drei Jahren mit stolzen drei Alben – da kann wohl niemand bezweifeln, dass es Bandkopf Tarek Maghary und seiner Truppe mit ihrer Rückkehr ernst ist. Nicht einmal zwei Jahre nach ihrer letzten Studioplatte „Generation Steel“ wird es schon wieder Zeit für ein neues MAJESTY-Album, dass die Anhängerschaft der Truppe nun in Form von „Rebels“ erreicht.



Man soll ein Album nicht nach seinem Artwork beurteilen und auch im Falle von „Rebels“ wird das nicht geschehen, aber es kann und darf einfach nicht unerwähnt bleiben, dass diese Platte vom vermutlich am wenigsten ansprechenden Cover der Bandgeschichte „geschmückt“ wird – die völlig missratene Farbwahl aus Violett- und Brauntönen sowie die computergenerierte Grafik direkt aus der 90er-Jahre-Hölle machen das Titelbild von „Rebels“ zum bisher heißesten Anwärter auf das furchtbarste Albumcover 2017. Das spielt jedoch für den Inhalt überhaupt keine Rolle und hier zeigen sich MAJESTY von gewohnt guter Seite. Schon das eröffnende „Die Like Kings“ hat deutlich mehr Druck als das komplette „Generation Steel“-Album [dessen Artwork ironischerweise weitaus hübscher ausfällt] und auch ansonsten scheinen die Kreativsäfte bei den True Metallern seit ihrer letzten Platte wieder schneller zu fließen: Mit „Rebels Of Our Time“ gibt es nach dem gelungenen Einstieg gleich noch eine True Metal-Hymne aus dem Lehrbuch hinterher, die mit großem Refrain und obligatorischen Männerchören augenblicklich zum Mitgrölen und Fäusteschwingen animiert und auch ansonsten machen MAJESTY auf „Rebels“ eine verdammt gute Figur. Im Vergleich zu vorigen Alben fällt auf, dass die Herren hier vielleicht einen etwas deutlicheren Power Metal-Einfluss zulassen, was sich beispielsweise in einem Song wie „Fighting Till The End“ deutlich bemerkbar macht. Das treibt den bei dieser Band ohnehin schon immer recht präsenten Kitschfaktor natürlich noch weiter in die Höhe, weshalb sich die Herren auch hier eines gewissen Schlagerpathos selten erwehren können, insbesondere wenn MAJESY in einer Nummer wie „The Final War“ gar in den Happy Metal-Gefilden von FREEDOM CALL wildern oder in der Ballade „Across The Lightning“ männliche Tränen fließen. Letzteres ist sicher kein schlechter Song, gab es allerdings auch bei MAJESTY schon besser. Die beste Figur machen die Herren wie immer in straighten Headbangern wie dem kraftvollen „Fireheart“, „Iron Hill“ oder auch „Heroes In The Night“ und selbst das etwas eigenartig betitelte „YOLO HM“ ist ein teutonisch geprägter Metal-Stampfer – und ausgerechnet die True Metal-Warrior MAJESTY aus vollem Halse „Yolo“ rufen zu hören ist den Kaufpreis von „Rebels“ eigentlich schon wert. Neben dem wie immer einwandfreien Gesang von Frontmann Tarek Maghary thront über dieser Platte vor allem das Leadgitarrenspiel von Neu-Gitarrist Emanuel Knorr, der ein mehr als würdiger Nachfolger für den scheidenden Tristan Visser ist und hier atemberaubende Leadgitarren auf allerhöchstem Niveau bietet. Letztlich sei noch die superfette Produktion von „Rebels“ gelobt, welche sich die Band im renommierten „Studio Fredman“ bei Soundpapst Fredrik Nordström abholte – eine derartige High Tech-Bearbeitung mag für kernigen True Metal fast ein bisschen zu viel des Guten sein, aber beeindruckend klingt dieses Album so allemal.



MAJESTY bedienen sicherlich so ziemlich jedes nur irgendwie denkbare True Metal-Klischee, belächeln sollte man die Formation aus Lauda dafür aber kaum. Mit „Rebels“ korrigiert die Mannschaft viele der Fehltritte des Vorgängers und zeigt, dass sie nach wie vor eine der wichtigsten einheimischen True Metal-Kapellen ist. Großartige Neuerungen gibt es auf dieser Platte sicherlich nicht, aber dafür kommen MAJESTY hier mit jeder Nummer absolut ehrlich rüber und bieten obendrein die vielleicht besten Leadgitarren ihrer bisherigen Schaffensgeschichte.