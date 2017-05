Der Bocholter Marius Berendsen bastelt seit einigen Jahren bereits an diesem Projekt. Nun hat er illustre Mitstreiter gefunden und mit Robert „Robse“ Martin Dahn von EQUILIBRIUM auch einen prominenten Shouter am Start. 2017 ist es also soweit, das Debütalbum von MALLEVS MALEFICARVM kommt auf uns zu.



Der erste Track „Homo Homini Lupus“ lässt keine Fragen offen. Hier gibt es Black Metal der dunkelsten Sorte. Authentischer Sound und ohne großen epischen Schnickschnack. Viele kleinere Überraschungsmomente halten die Spannung hoch, der Einstieg in das Album ist auf jeden Fall geglückt. Bei „Der Widerchrist“ hört man den „Robse“ Dahn so, wie man ihn von EQUILIBRIUM her kennt. Der Song punktet mit melodischen Elementen und ist für mich das Highlight der Platte. Knapp gefolgt von dem langsamen, treibendem „A Blaze Of Dawn“. Hier offenbart sich die düstere Stimmung, die ein solches Album eben braucht. Allerdings finden sich auf „Homo Homini Lupus“ auch noch genügend Titel, die nicht komplett begeistern. Hier sei mal das etwas zähe und nach meinem Dafürhalten zu sehr nach IMMORTAL klingende Finale „Mors Ultima Ratio“ genannt.



Aber lassen wir die Kirche im Dorf, so ich denn diesen Satz bei einem Black Metal Review verwenden darf. Wir haben es hier mit einem Debütalbum zu tun. Hier weiß jemand, der Drummer Marius Berendsen nämlich, was er tun und lassen möchte und wie er es umzusetzen hat. Insgesamt ein ordentliches Werk, das zwar hier und dort noch nicht die ganz große Offenbarung darstellt, aber über weite Strecken doch zu gefallen weiß. Da geht noch was in der Zukunft.