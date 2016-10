Bereits 1985 in Hamburg gegründet warfen die Metaller METAL WITCH nur zwei Jahre später wieder das Handtuch, ohne es auf eine nennenswerte Veröffentlichung gebracht zu haben. Ein Jahrzehnt später raufen sich die Herren dann jedoch wieder zusammen und scheinen es diesmal ernst zu meinen, denn seither haben es METAL WITCH auf immerhin ein Album und eine Split mit VINDICATOR gebracht. Mit „Tales From The Underground“ erscheint nun endlich die zweite LP der Truppe.



Der Titel „Tales From The Underground“ trifft den Nagel im Falle von METAL WITCH auf den Kopf, denn auf ihrem neuen Album erhalten sich die Hamburger durchaus den Charme einer urtypischen Underground-Kombo: Urteilte man dabei nur nach dem Opener „Cheers To The Underground“, man könnte die Truppe für eine von MOTÖRHEAD inspirierte Rotzrock-Band im Fahrwasser ähnlich gearteter Prolls wie etwa GUN BARREL halten, denn hier paart sich schnoddrige Rock 'n' Roll-Attitüde mit schwemetallener Energie. Das ist jedoch nur eine Seite den Sounds von METAL WITCH, denn während den Nordlichtern auf ihrer neuesten Platte immer mal wieder Ausrutscher in diese Richtung passieren – nie wird das deutlicher als im treffend betitelten „Heavy And Roll“ - legen die Herren auf „Tales From The Underground“ doch vornehmlich eine andere Marschrichtung vor. Schon das nachfolgende „Flute Of Shame“ nämlich legt mit einem Teutonenstahl-Riff aus dem Bilderbuch los und auch im weiteren Verlauf der Nummer huldigen METAL WITCH mit jeder Note niemand Geringerem als den mächtigen ACCEPT. Das passt auch weitaus besser zu den Burschen – nicht zuletzt, weil es bei den meisten Zuhörern wohl für ein wohlwollendes Schmunzeln sorgt, wenn Frontmann Kay Rogowski den Udo gibt. Die vielen Vergleiche zeigen, dass METAL WITCH kaum Überraschungen für ihre Hörerschaft auf Lager haben und so ist „Tales From The Underground“ eigentlich sogar eine reichlich vorhersehbare Angelegenheit, aber unterschätzen sollte man diese Truppe aus Wedel deshalb noch lange nicht. METAL WITCH haben voll und ganz verstanden, worauf es bei erdigem Heavy Metal klassischer Prägung ankommt und so macht diese Platte auch von Anfang an Spaß und bietet innerhalb ihrer Grenzen einige tolle Momente. „God Save The Heroes“ etwa kommt mit einem großartigen Mainriff daher, in „Standing In My Way“ gibt es feine Doppel-Leadgitarren und „Still Going Strong“ ist ein reichlich feister Teutonenstahl-Stampfer, der direkt zum Headbangen animiert. Den „Durchbruch“ wird eine Band wie METAL WITCH aufgrund mangelnden Profils vermutlich nie schaffen, aber dafür freuen sich bei einem Album wie „Tales From The Underground“ sämtliche Kuttenträger auf den Zeltplätzen einschlägiger Festivals über genau den richtigen Soundtrack für Grillfleisch und Bier. Auch in Sachen Produktion fühlen sich die Hanseaten übrigens dem Untergrund verpflichtet und so wartet die Platte zwar mit fettem, druckvollem Sound aus, allerdings ist das Klangbild ein wenig unausgewogen, zumal die erdigen Gitarren gerne vom reichlich scheppernden Schlagzeug niedergebügelt werden. Bei einer Band wie METAL WITCH trägt das aber auch irgendwie zum stimmigen Gesamtbild bei.



Auf ihrem gerade mal zweiten Album bieten METAL WITCH genau das, was Name und Herkunft vermuten lassen: Gradlinigen, urtypischen Heavy Metal ohne großartige Kompromisse. Das mag vorhersehbar und sicher auch schon mal dagewesen sein, allerdings überzeugen die Hamburger ihre Hörerschaft ab dem ersten Ton von „Tales From The Underground“ davon, dass sie es ernst meinen und zudem großen Spaß an der Sache haben. Fans von ehrlichem Underground-Metal werden mit METAL WITCH ihre helle Freude haben.