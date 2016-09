Der Tausendsassa MONTE PITTMAN schiebt zwei Jahre nach dem dritten Album „The Power Of Three“ ordnungsgemäß den Nachfolger auf den Markt. Sollte der Vorgänger noch ein intaktes Bandgefüge vermitteln, so bleibt diesmal zu vermelden, dass sich der PRONG- und MADONNA Gitarrist eine Rhythmus-Sektion eingeladen hat, die in der allerobersten Lige beheimatet ist. Dabei handelt es sich um Billy Sheehan [THE WINERY DOGS, Ex-MR.BIG] am Bass und Richard Christy [Ex-DEATH, Ex-ICED EARTH] am Schlagzeug.



Was kann da also noch schiefgehen? Nichts eigentlich. Und so steht denn „Inverted Grasp Of Balance“ besagtem Vorgänger um relativ wenig nach. Der Opener „Panic Attack“ versetzt dem Hörer eine selbige. Feinster Thrash-Metal wird einem da um die Ohren geblasen, den man nun von einem MADONNA-Gitarristen kaum erwartet. Aber wer sich bereits mit „The Power Of Three“ beschäftigt hat, der weiß, dass es bei MONTE PITTMAN keine Nullachtfuffzehn Kost gibt. Der Mann spielt mit seinem Zuhörer, zwingt ihn geradezu mit einem kuriosen Eröffnungsriff in die Knie. Dann lässt er die Zügel locker, verliert fast die Aufmerksamkeit des heutzutage ohnehin viel zu leicht abgelenkten Mainstream-Menschen, um ihn dann mit einer grandiosen Wendung wieder an sich zu binden. Das erfordert eine gewisse Beschäftigung mit der Materie, ein MONTE PITTMAN-Album hört man nicht so einfach nebenbei. Thrash, Grunge, Prog, Funk, Metal, hier bekommst du eine Menge geboten. Zwar funktionieren nicht alle Songs auf die eben beschriebene Art und Weise, aber insgesamt verfügt „Inverted Grasp Of Balance“ doch über eine Vielzahl genialer Momente. Ganz besonders gegen Ende hin, als man mit „Skeleton Key“ doch so etwas wie einen kleinen Hit abliefert, der seine Berechtigung auf der nächsten Metal-Party hat, man möchte ja doch nicht immer nur die ollen Kamellen auflegen. Der absolute Genuss offenbart sich dann allerdings mit dem Rausschmeisser „New Blood Keeps Us Alive“. Die Nummer startet als eine Akustikballade mit dezentem Country-Einschlag, Kaminfeuerknistern und Gewitterkulsisse gibt es gratis anbei bevor es dann ab der Mitte etwa auf eine rasante musikalische Achterbahnfahrt geht.



MONTE PITTMAN gestaltet nicht nur die Musik als solches variabel, er verleiht den Songs durch diverse Soundspielereien zusätzlichen Flair. Erneut liefert der Amerikaner also eine saubere Arbeit ab. Im direkten Vergleich zum Vorgänger zeigt „Inverted Grasp Of Balance“ zwar ein paar Schönheitsflecken, dennoch haben wir es hier mit einem Album zu tun, welches von mir wieder den Stempel „Anspruchsvoll“ aufgedrückt bekommt. Weiter so, Mr. Pittman.