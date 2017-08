Seit ihrer Wiedervereinigung im Jahr 2009 läuft es für die kalifornischen Rocker MR. BIG, die beeindruckenderweise immer noch bzw. wieder in Originalbesetzung unterwegs sind, ziemlich gut: Ein Vertrag mit dem italienischen Hard Rock-Altenheim Frontiers Music beschert den Herren stabile Verkaufszahlen und die Kreativsäfte scheinen bei der Band ebenfalls noch zu fließen, veröffentlicht die Band doch regelmäßig neue Alben. 2017 ist es wieder soweit und MR. BIG bringen mit „Defying Gravity“ ihre dritte Platte sein Reunion auf den Markt.



Der Titel „Defying Gravity“ ist mehr als treffend gewählt, denn das neue MR. BIG-Album ist eine ziemlich abgehobene Angelegenheit geworden. Das liegt maßgeblich an zwei Charakteren, nämlich Gitarrist Paul Gilbert und Bassist Billy Sheehan. Die frickeln auf „Defying Gravity“ in so ziemlich jedem Song eifrig um die Wette und wenn sich der Bassist mit dem Leadgitarristen auf regelmäßige Show Off-Duelle einlässt, ist klar, dass das Genudel im Vordergrund stehen. Auf diese Weise erzeugen MR. BIG seit Jahrzehnten ihren ganz eigenen Sound und auch „Defying Gravity“ lebt zu großen Teilen von den verspulten Irrwitz-Riffs des Mr. Gilbert und der Tatsache, dass Bassist Sheehan mit ihm in jeder Note gleichziehen kann, wenn er denn möchte. Interessant ist dabei, dass MR. BIG trotz derart viel Verspieltheit in Nummern wie dem Titeltrack, der spaßigen Boogie-Nummer „Everybody Needs A Little Trouble“ oder „1992“ den Song als Ganzes nicht aus den Augen verlieren und trotz progressiver Dudel-Eskapaden tanzbar und eingängig bleiben. Leider klappt das nicht immer, denn etwa in „Mean To Me“ oder „She`s All Coming Back To Me Now“ gehen mit der Instrumentalfraktion schlicht zu oft die Pferde durch, weshalb es hier zu verkopft zugeht, um wirklich mitzureißen. Nun waren MR. BIG aber schon immer die Hard Rock-Band für Oberschüler und Musikstudenten und wer den Sound der Truppe mag, wird die angeführten Kritikpunkte ohnehin nicht nachvollziehen können. So oder so gehen die Herren auf „Defying Gravity“ ziemlich abwechslungsreich zu Werke und so gibt es neben dem genannten Frickel-Rock auch noch charmantes Americana-Feeling in „Damn I`m In Love Again“ oder eine coole Blues-Nummern in Form von „Be Kind“, womit die Truppe zeigt, dass sie in nicht nur einer Stilrichtung zuhause ist. Einzig „Forever And Back“ ist eine schmerzhaft süße Radio-Schmalzorgie geworden, für die sich sogar BON JOVI zu schade wären. Und weil MR. BIG wirklich ausnahmslos aus Musikern aus der absoluten Oberliga bestehen, gibt es auf „Defying Gravity“ neben dem geradezu aberwitzigen Gitarrenspiel von Paul Gilbert ja auch noch den Gesang von Frontmann Eric Martin und dessen Stimme scheint seit dem Debüt der Band nicht einen Tag gealtert zu sein, weshalb seine Leistung auf diesem Album als nicht weniger als grandios zu bezeichnen ist.



Die Truppe um den obersten Gitarren-Nerd Paul Gilbert liefert mit „Defying Gravity“ ein Album ab, dass bei Fans sicherlich offene Türen einrennen wird, für Quereinsteiger jedoch etwas Eingewöhnung erfordern dürfte: Im Grund eingängig brechen MR. BIG auch auf ihrem neuen Album immer wieder aus der gewohnten AOR-Formel aus und würzen ihren radiotauglichen Sound mit technisch anspruchsvollen Spielereien. Das sorgt für einen Stilmix, den es in dieser Form bei keiner anderen Band zu hören gibt, allerdings drohen derlei Spielereien nicht selten, zum bloßen Selbstzweck zu verkommen. Überraschungen garantiere MR. BIG jedoch allemal.