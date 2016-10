Dom R. Crey ist schon ein vielbeschäftigter Musiker. Der WOLFCHANT- und EQUILIBRIUM Gitarrist rief bereits 2008 seine Band NOTHGARD ins Leben, deren drittes Album „The Sinner's Sake“ nun via Noise Art Records veröffentlicht wird. Die Liste der Gastmusiker auf diesem Werk lässt die Zunge schon mal zum Schnalzen bringen. Jeff Loomis [ARCH ENEMY, CONQUERING DYSTOPIA], Jen Majura [EVANESCENCE] und Robert „Robse“ Dahn von EQUILIBRIUM sind Referenzen, die in etwa das andeuten, was man sich hier vorgenommen hat.



Melodischer und energiegeladener Melodic-Death erwartet den Hörer, ergänzt mit dem einen oder anderen Element aus der Symphonic-Metal Abteilung. Das Album ist durchsetzt mit cineastischen Elementen, bereits das Intro „Glittering Shades“ weist in bester Fluch-der-Karibik Manier eben darauf hin. Danach feuert „From The Lambs To Lions“ mit Vollgas los. Melo-Death, der bisweilen sehr deutlich an die Frühwerke von CHILDREN OF BODOM erinnert, so könnte man den roten Faden beschreiben, der sich fast durch die gesamte Spielzeit zieht. Die Gastmusiker drücken definitiv ihren Stempel auf, was der Sache durchaus gut tut. So soll, kann und darf es ja auch sein. NOTHGARD bemühen sich ansonsten, jede einzelne Minute mit soviel Feinheiten vollzustopfen wie nur möglich, auch unter anderem mit dem Einsatz von bisweilen übermächtigen Keyboards. Manche Tracks verblassen dadurch mehr als es ihnen lieb ist, es finden sich aber dennoch ein paar richtige Perlen auf der Platte. Und so zählen zum Beispiel der relativ eingängige Mid-Tempo Track „Descendants Of The Sun“ und die abschliessende Ballade „Sin Eater“ zu den Highlights auf „The Sinner's Sake“ und werden sich für längere Zeit in der persönlichen Playlist halten. Produziert wurde das Album übrigens von der Band selbst. Auch beim Sound wird nicht gegeizt, sondern alles bis zum absoluten Maximum ausgereizt.



Hier wird künstlerisch absolut hochwertige Arbeit abgeliefert, daran besteht kein Zweifel. Sehr hohes technisches Niveau und eine absolute Liebe zum Detail. Dennoch, das ganze Album als solches jedoch vermag den Schreiber dieser Zeilen nur bedingt zu fesseln. Mir persönlich ist das alles, Musik und Produktion, leider bisweilen einfach „too much“, wie es modern so schön heißt. Oder um es in der Fußballersprache auszudrücken: Starke Dribblings und tolle Spielzüge, allein mit der Chancenauswertung hapert es, das Runde trifft zu selten ins Eckige.