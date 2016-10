Ziemlich genau zwei Jahre nach Erscheinen von „Inked In Blood“ offerieren die Old-School-Florida-Deather OBITUARY mit „Ten Thousand Ways To Die“ eine neue Studio-EP mitsamt Live-Bonus.



Dabei ist der Opener „Loathe“ leider bestenfalls Durchschnitt, denn man hätte das langatmige Teil problemlos von sechs Minuten auf die Hälfte kürzen können – damit wäre alles gesagt gewesen. Das Titelstück hingegen ist dann ein gelungener, typischer OBI-Stampfer mit prima Gitarrensolo – insgesamt gibt es hier nichts zu meckern.

Als Bonus hat sich das Quintett dann dafür entschieden, elf Live-Mitschnitte von der 2015 absolvierten „Inked In Blood“-Tour in Nordamerika obendrauf zu packen, und zwar jeweils aus einer anderen Stadt. Damit zeigen OBITUARY ganz bewusst und ganz ohne Overdubs/Nachbearbeitung, dass sie [zwangsläufig] immer ein wenig anders klingen und auch dazu stehen. Der Nachteil an der Geschichte ist jedoch, dass kein wirkliches, durchgehendes Live-Feeling eines einzelnen Sets vorhanden ist, zumal die Entertainer-Qualitäten von John Tardy sich bekanntermaßen sowieso in Grenzen halten; dies wird bei den herausgegriffenen Häppchen umso deutlicher. Natürlich sind die Fans im Hintergrund zu hören, die Songauswahl geht auch in Ordnung – erstaunlich viel von „Slowly We Rot“ übrigens, und ein „Find The Arise“ sowie „Chopped In Half“ sind eh Pflichtprogramm –, und auch der Sound [insbesondere das Schlagzeug] ist weitgehend exzellent. Fairerweise muss zudem gesagt werden, dass es sich hierbei sowieso um keine reine Live-Scheibe handelt [irgendwie ist deren Zeit in Anbetracht von YouTube etc. auch gefühlt vorbei], sondern von der Band vielmehr als kleines Dankeschön und Bonusmaterial zur EP gedacht ist, die entsprechend preiswerter zu erstehen ist.



Dennoch ist „Ten Thousand Ways To Die“ eher etwas für die Die-Hard-Fans von OBITUARY, die wirklich jeden Schnipsel der Band besitzen müssen. Alle anderen sollten eher ein neues Studioalbum der Deather abwarten oder zwischenzeitlich selbst ein Konzert der Jungs besuchen.