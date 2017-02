Bei OVERKILL scheint mal wieder alles im grünen Bereich. Mit der mittlerweile achtzehnten Studioplatte bleibt man am Puls des metallischen Geschehens. „The Grinding Wheel“ nennt sich das gute Stück, welches etwa zwei Jahre nach „White Devil Armory“ erscheint. Kontinuität ist und bleibt wohl die große Stärke dieser Truppe und - niemand wird es wundern - auch 2017 ändert sich am Stil eigentlich gar nichts.



Los geht das einstündige Spektakel mit „Mean Green Killing Machine“, mit siebeneinhalb Minuten schon mal eine kräftige Ansage. Dieser Song bietet eigentlich all das, was man so an OVERKILL schätzt. Knallharte Riffattacken, Bobbys durch die Boxen spürbare Lebensenergie und D.D. Vernis Mörderbass, der allerdings auf der gesamten Produktion etwas im Hintergrund weilt. Den einen mag es freuen, den anderen nicht. Was mich angeht, hätte es etwas mehr, etwas druckvoller sein dürfen. Um es vorweg zu nehmen, dieser Song ist das absolute Highlight eines Albums, welches von der Hitdichte sowohl gegenüber dem Vorgänger als auch gegenüber beispielsweise „Ironbound“ nur ansatzweise mithalten kann. Was natürlich nicht bedeutet, dass wir es hier etwa mit einem schlechten OVERKILL-Album zu tun hätten. Denn alleine die Power, die sich mit Urgewalt entlädt, spricht Bände. Zudem sind mit dem groovigen „Goddamn Trouble“, dem zunächst im Mitteltempo angesiedelten „Let's All Go To Hades“ sowie dem erst nach mehrmaligen Hören zum Gehimtipp mutierendem „Red White And Blue“ ein paar Sahneschnittchen dabei, die zwar jeden Fan zu Luftsprüngen zwingen, es aber langfristig vermutlich nicht in die Top Ten OVERKILL-Favoriten schaffen werden.



Insgesamt also ein weiteres, gutes OVERKILL-Album. Man verzichtet überwiegend auf irgendwelchen Schnickschnack, sondern bietet genau das, was erwartet wird, wenn auch hier und dort etwas zu sehr in die Länge gezogen. Bobby bleibt Bobby, wie er singt und lacht. Am Ende des Tages sind alle zufrieden, auch wenn die New Yorker nicht das allerbeste Album ihrer Karriere abgeliefert haben.