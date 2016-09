Nach ihrem Debüt „Cvlt“ waren die Würzburger Blackened Post Hardcore/Post Metaller PHANTOM WINTER nicht untätig und legen daher bereits knapp eineinhalb Jahre später Album Nummer zwei, „Sundown Pleasures“, über Golden Antenna vor.



Und das hat es in sich! Die Vorgehensweise des „Winterdoom“-Quintetts ist natürlich weitgehend ähnlich geblieben, wobei das Material auf „Sundown Pleasures“ vielschichtiger und noch finsterer wirkt. Zudem lassen sich PHANTOM WINTER mehr auf kleinere Experimente ein und haben wieder einige Samples [u.a. aus „The Road“] geschickt integriert. Dann wäre da zum Beispiel das eher in Richtung Noise/Drone-Collage gehende „Black Hole Scum“ [na, haben sich da etwa SOUNDGARDEN und NAPALM DEATH bei der Namensgebung in der Mitte getroffen?], während das Titelstück gleich zu Beginn stampfende Riff-Wände auffährt. Sehr gelungen ist auch das gleichermaßen eingängige wie unbequeme und vor Groove nur so strotzende „Bombing The Witches“, während das abschließende „Black Space“ noch am ehesten an – sorry, aber an irgendeiner Stelle musste das jetzt kommen, auch wenn es sich spätestens jetzt wirklich um zwei völlig eigenständige Bands handelt – OMEGA MASSIF erinnert und mit seinen leisen Zwischentönen glänzt bzw. die stilistische Vielfalt des Albums in ein einziges Stück zu packen vermag. Gesanglich betrachtet dürfte übrigens die Mischung aus tiefem Gebrüll und abartig schrillem Black-Metal-Gekeife nach wie vor Geschmackssache sein und die Lager noch mehr spalten als beim Debüt. Dennoch passen diese gesanglichen Extreme ganz einfach ausgezeichnet zu den Songs von PHANTOM WINTER, denn viel mehr Dunkelheit und Verzweiflung ließen sich neben der Instrumentalfraktion wohl kaum auf „Sundown Pleasures“ unterbringen.



Kurzum: PHANTOM WINTER liefern mit „Sundown Pleasures“ ein sehr gut produziertes, vielschichtiges und wahnsinnig düsteres Album ab, das definitiv einen Schritt nach vorne darstellt und das sich Fans der Truppe bedenkenlos zulegen können. Doch auch alle anderen Freunde der tiefschwarzen Klänge in der Schnittmenge aus Post Hardcore, Sludge, Doom Metal, Post Metal, Black Metal und Noise sollten auf jeden Fall mal reinhören – es lohnt sich!