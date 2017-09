Über die Neuausrichtung der Ruhrpott-Ikone RAGE wurde im letzten Jahr lang und breit berichtet. Das Album „The Devil Strikes Again“ rauschte aus dem Nichts heran und konnte massiv überzeugen. Nicht viel mehr als ein Jahr später folgt nun der nächste Streich, das Werk trägt den unheilschwangeren Titel „Seasons Of The Black“.



Es galt also nun, den eingeschlagenen Weg zu asphaltieren und dem starken Vorgänger gerecht zu werden. War man beim ersten Release der „neuen“ RAGE noch sehr nervös ob der zu erwartenden Meinungen, so fand sich das Dreigestirn im Folgejahr zu einer absolut homogenen Einheit zusammen, was man bei den zahlreich absolvierten Auftritten feststellen konnte. Auch was die Produktion angeht, setzt man dort an, wo man aufgehört hat. Wieder war das Megafon Studio in Burscheid erste Wahl und auch musikalisch zieht sich der rote Faden vom Vorgänger durch das Album. Ich komme nicht umhin, „Seasons Of The Black“ als ein weiteres sehr gutes Album zu bezeichnen. Ob es der etwas düstere Opener und Titeltrack oder die Autofahrerhymne „Serpents in Disguise“ ist, der Auftakt macht unmissverständlich deutlich, dass hier wieder ordentlich Dampf auf dem Kessel ist. Im Mittelteil können nicht alle Titel komplett überzeugen, allerdings prescht Peavy mit seinen Mannen unbarmherzig nach vorn und versprüht dabei haufenweise Energie, die an längst vergangene Tage erinnert. Zum Abschluss haut man mit dem „The Tragedy Of Man“-Vierteiler noch ein Paradestück aus dem Ärmel, das wohl zu den besten Kompositionen gehört, was RAGE bislang in ihrer Karriere geboten haben. Der Einstieg „Gaja“ dümpelt befremdlich mit Akustikgitarre dahin und wiegt den Hörer in Sicherheit, doch mit „Justify“ und „Bloodshed In Paradise“ folgen fulminante und detailverliebte Songs, die verschiedene Stimmungen aufgreifen und ebenso wie das ausklingende „Farewell“ für Gänsehaut sorgen.



Es bleibt am Ende also immer der Vergleich mit „The Devil Strikes Again“. Das Team RAGE hat sich gefestigt, man wirkt noch souveräner und kommt mit mindestens ebenso viel Elan um die Ecke wie im letzten Jahr. Über die Distanz gefällt mir der Vorgänger von den Songs her zwar einen Hauch besser, allerdings schafft die Band mit besagtem Vierteiler am Schluss noch mal ein echtes Karrierehighlight. Ach ja, fast hätte ich es vergessen. Als Bonus CD liefern RAGE noch mal ein ganz besonderes Highlight ab. Insgesamt sechs Songs aus der guten, alten AVENGER-Zeit hat man nebenbei eingespielt, als gäbe es sonst nichts zu tun. Überflüssig zu erwähnen, dass die alten Schinken im neuen Gewand ausgezeichnet die Ohren frei spülen. Daumen hoch dafür!