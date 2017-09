Zugegeben, seit dem letzen Album „Peace, Love & Russian Roll“ habe ich die Österreicher RUSSKAJA irgendwie ins Herz geschlossen. Ihre derben, mit Ska & Punk versetzten Polka-Hymnen trafen in selbiges und Songs wie „There Was A Time“ und „El Pueblo Unido“ hallten noch eine ganze Weile nach.



So darf es ja auch gern sein. Unerwartet trifft es dich, wenn du gar nicht damit rechnest. Und so konnte „Peace, Love & Russian Roll“ verdient eine fette Sechs vor dem Komma abgreifen. Doch nun sind zwei Jahre in die Länder gezogen [im Falle der Muli Kulti Truppe RUSSKAJA ist Plural angebracht] und sehnsüchtig erwarten wir den Nachfolger „Kosmopoliturbo“. Erneut versucht man mit dem Schabernack im Albumtitel, bereits hier zu punkten. „Hey Road“ macht gleich zu Beginn klar, dass RUSSKAJA definitiv keine bahnbrechenden Neuerungen anbieten. Ihre Mischung aus Rock, Ska, Polka, Balkandisco und vielleicht auch schnittchenweise Punk feuert aus allen Rohren auf den Hörer ein. Insgesamt lässt sich nach dem Durchlauf des kompletten Albums feststellen, dass die Band sich auf ihre Stärken konzentriert und nicht ganz so viel Abwechslung anbietet wie beim letzten Album. Was also den direkten Vergleich angeht, bleibt „Kosmopoliturbo“ also ein wenig hinter dem Vorgänger zurück. Soviel lässt sich bereits jetzt sagen. Hits für die Ewigkeit werden zwar nicht durchgehend angeboten, aber das auf italienischer Schlager Marke 70er Jahre getrimmte „Mare Mare“ funktioniert erstaunlicherweise gut und auch der einzige Song, dem man ansatzweise nachsagen könnte, er hätte etwas mit Heavy Metal zu tun, nämlich „Hello Japan“ kann mit der Anbiederung an die fernöstliche Kultur überzeugen. Nicht ganz gelungen finde ich „Volle Kraft Voraus“. Der Versuch, so etwas wie einen Shanti zu verwursten, bleibt irgendwie im Ansatz stecken. Nun gut, kann man mal als Streuverlust abheften.



Ansonsten geht man auf Nummer Sicher, tappst in keine Falle und liefert ein feines Stückchen Sommermusik ab. Sicher, für den beinharten Metaller mag das alles Kokolores sein. Aber wenn Mutti, Vaddi, Onkel und Tante zu Besuch kommen, darf man auch gern mal RUSSKAJA im Repertoire haben. So ein kleines bisschen Metal ist es ja doch irgendwie...