Bei den Power Metallern SERIOUS BLACK hat sich seit Veröffentlichung ihres Debüts „As Daylight Breaks“ einiges getan: Drummer Thomen Stauch, bekannt durch seine Arbeit mit BLIND GUARDIAN und SAVAGE CIRCUS ist weg, seinen Platz nimmt nun der nicht minder legendäre Alex Holzwarth [RHAPSODY OF FIRE] ein. Auch Gitarrist Roland Grapow [Ex-HELLOWEEN, MASTERPLAN] ist weitergezogen, wobei seine Nachfolge der FIREWIND- und OUTLOUD-Gitarrist Bob Katsionis antritt, der Herrn Grapow auch schon auf Tour vertrat. Auch auf dem zweiten SERIOUS BLACK-Album „Mirrorworld“ geht es also prominent zu.



Klingt das Intro „Breaking The Surface“ noch, als würden hier gleich die Avengers um die Ecke kommen, geht es im eröffnenden „As Long As I'm Alive“ deutlich griffiger zu: SERIOUS BLACK beginnen ihr zweites Album mit einem druckvollen Melodic Metal-Song, der in erster Linie von mächtigen Gitarren und dem markanten Gesang von Frontmann Urban Breed lebt. Das macht vom ersten Ton an Spaß und es fällt auf, dass SERIOUS BLACK diesmal auf weitaus schärferen Sound als noch auf „As Daylight Breaks“ setzen und das passt sehr gut zu den neuen Songs der Truppe - wo das Debüt der Herren etwas zu weich klang, regieren auf „Mirrorworld“ druckvolle Gitarrenwände und das hat dem Sound der Band bisher gefehlt. Da kommen Riffs wie das des folgenden „Castor Skies“ oder auch von „The Unborn Never Die“ gleich noch besser zur Geltung und auch die Synthies finden ihren Platz im Gesamtbild weitaus einfacher, wenn sie von sägenden Gitarren kontrastiert werden. Auf „Mirrorworld“ haben SERIOUS BLACK also den Metal-Faktor gehörig nach oben geschraubt, bleiben aber dennoch die melodisch orientierte Band, als die sie sich auf ihrem Debüt vorgestellt haben. Allerdings scheint die Band trotz oder gerade wegen der Besetzungswechsel des letzten Jahres beim Songwriting deutlich besser zu harmonieren und so versuchen die Mannen hier auch mal etwas neues. Das resultiert in gelungenen Nummern wie dem AOR-Stampfer „Heartbroken Soul“, der lange nicht so schwülstig ausfällt, wie sein Titel nahelegt oder auch dem an HELLOWEEN erinnernden „You're Not Alone“ sowie dem unerwartet rockigen Titeltrack. Auch der Weggang von Gitarrenhexer Roland Grapow fällt dank des Einsatzes von Bob Katsionis kaum ins Gewicht, denn der Mann streut hier etliche gelungene Gitarrensoli ein und punktet mit überaus intelligentem Riffing. Insgesamt fällt „Mirrorworld“ somit ein gutes Stück kurzweiliger und auch zwingender als sein Vorgänger aus und zeigt, dass SERIOUS BLACK nicht nur ein Projekt sind, sondern es durchaus ernst meinen und so hat die Truppe sowohl bei Songwriting als auch in Sachen Produktion einen satte Schippe draufgelegt und das ist nur zu begrüßen. Natürlich kann nicht jeder Schuss ein Treffer sein und so gibt's z.B. mit „Dying Hearts“ eher Durchschnittliches zu hören und auch ist es ein bisschen merkwürdig, dass die Digipack-Fassung von „Mirrorworld“ dank etlicher Bonustracks etwa doppelt so lang wie das reguläre Album ausfällt, allerdings kann das auch eher Label-Politik als Kalkül der Band sein und hat mit der unbestreitbaren Qualität der Musik ohnehin nichts zu tun.



Wer hätte das gedacht: Nachdem SERIOUS BLACK auf ihrem Debüt bereits viel Potenzial offenbarten und doch nicht voll ausschöpften, unterzieht die Truppe ihre Besetzung einer Generalüberholung und tritt damit glatt aus dem eigenen Schatten heraus. Auf „Mirrorworld“ erhalten sich SERIOUS BLACK die Tugenden ihres Debüts und bieten gleichzeitig von allem etwas mehr, was in einem ebenso ehrlichen wie hochwertigen Melodic Metal-Album resultiert, das seinen Vorgänger in jeder Hinsicht übertrifft. Unbedingt weiter so!